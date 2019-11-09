Ледостав начался в акватории Бердска

На водных объектах Новосибирской области начался процесс образования льда. Уже сейчас на реках северных районов региона (Кыштовский, Венгеровский, Убинский, Куйбышевский, Барабинский, Усть-Тарский) появляется первый лёд, который еще не прочен и легко ломается под ногами. Специалисты МЧС России предостерегают граждан от выхода на водоёмы, сообщает МЧС по НСО.
По данным гидрометцентра в Новосибирской области, на предстоящие выходные прогнозируется понижение температуры воздуха. На реках Омь, Тартас, Тара и Майзас начал образовываться тонкий слой льда, который при колебаниях температуры является ненадежным и опасным для выхода.
В период становления льда — с ноября по декабрь — происходит больше всего несчастных случаев, связанных с провалами людей под лед. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России напоминают о том, что провалы под лёд, переохлаждение, обморожения, сердечный приступ и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности.
Также сотрудники ГИМС рассказали о признаках неокрепшего льда:
— Цвет льда молочно-мутный или серый, структура пористая. Такой лёд проваливается без предупреждающего потрескивания;
— Лёд, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова;
— Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий;
— В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения;
— Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лёд легко проламывается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде;
Спасатели МЧС России, прежде всего, обращаются к родителям с просьбой уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.
Если вы увидели, что человек провалился под лед необходимо сделать следующее:
— Сообщить о происшествии спасателям по номеру телефона 101 или 112;
— Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
— Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;
— Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;
— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;
— Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Напоминаем, что в соответствии с Постановлением администрации Новосибирской области от 09.04 2007 г. № 38-па «Об утверждении Правил пользования водными объектами в Новосибирской области для плавания на маломерных судах» использование водных объектов для плавания маломерных судов разрешается только в навигационный период.
Навигационным периодом для маломерных судов является период после освобождения водных объектов ото льда весной и до образования заберегов, шуги и других форм льда осенью.