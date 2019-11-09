Ледостав начался в акватории Бердска

Если вы провалились под лед, следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.

По данным гидрометцентра в Новосибирской области, на предстоящие выходные прогнозируется понижение температуры воздуха

На водных объектах Новосибирской области начался процесс образования льда. Уже сейчас на реках северных районов региона (Кыштовский, Венгеровский, Убинский, Куйбышевский, Барабинский, Усть-Тарский) появляется первый лёд, который еще не прочен и легко ломается под ногами. Специалисты МЧС России предостерегают граждан от выхода на водоёмы, сообщает МЧС по НСО.

По данным гидрометцентра в Новосибирской области, на предстоящие выходные прогнозируется понижение температуры воздуха. На реках Омь, Тартас, Тара и Майзас начал образовываться тонкий слой льда, который при колебаниях температуры является ненадежным и опасным для выхода.

В период становления льда — с ноября по декабрь — происходит больше всего несчастных случаев, связанных с провалами людей под лед. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России напоминают о том, что провалы под лёд, переохлаждение, обморожения, сердечный приступ и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности.

Также сотрудники ГИМС рассказали о признаках неокрепшего льда:

— Цвет льда молочно-мутный или серый, структура пористая. Такой лёд проваливается без предупреждающего потрескивания;

— Лёд, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова;

— Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий;

— В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения;

— Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лёд легко проламывается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде;

Спасатели МЧС России, прежде всего, обращаются к родителям с просьбой уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.

Если вы увидели, что человек провалился под лед необходимо сделать следующее:

— Сообщить о происшествии спасателям по номеру телефона 101 или 112;

— Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

— Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

— Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением администрации Новосибирской области от 09.04 2007 г. № 38-па «Об утверждении Правил пользования водными объектами в Новосибирской области для плавания на маломерных судах» использование водных объектов для плавания маломерных судов разрешается только в навигационный период.

Навигационным периодом для маломерных судов является период после освобождения водных объектов ото льда весной и до образования заберегов, шуги и других форм льда осенью.