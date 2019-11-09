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Пять подростков изнасиловали 40-летнюю женщину и убили мужчину в Забайкалье. Все арестованы

12:13 09.11.2019 Фото: pixabay.com
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Троих задержали сразу. Еще двух взяли под стражу 8 ноября.

Пять подростков изнасиловали 40 летнюю женщину и убили мужчину в Забайкалье. Все арестованы
Расследование уголовного дела, вызвавшего повышенный общественный резонанс, поставлено на контроль Председателем Следственного комитета России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю продолжается расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетних жителей Кыринского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), сообщает сайт СК РФ.

Напомним, несовершеннолетние обвиняются в том, что 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, от чего тот впоследствии скончался. Трое обвиняемых были задержаны в этот же день, по ходатайству следствия в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В течение последующих дней следователи задержали по подозрению в совершении преступления еще двоих несовершеннолетних, 8 ноября по ходатайству следствия в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела, вызвавшего повышенный общественный резонанс, поставлено на контроль Председателем Следственного комитета России. Для оказания практической и методической помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье работали представители Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России, в том числе два старших следователя-криминалиста, которые на месте оказывали методическую помощь в применении криминалистических средств, организовывали работу следственной группы; а также два психолога, которые участвовали в проведении допросов несовершеннолетних, составили их психологические портреты.

В настоящее время следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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