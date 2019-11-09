Пять подростков изнасиловали 40-летнюю женщину и убили мужчину в Забайкалье. Все арестованы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю продолжается расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетних жителей Кыринского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), сообщает сайт СК РФ.
Напомним, несовершеннолетние обвиняются в том, что 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, от чего тот впоследствии скончался. Трое обвиняемых были задержаны в этот же день, по ходатайству следствия в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В течение последующих дней следователи задержали по подозрению в совершении преступления еще двоих несовершеннолетних, 8 ноября по ходатайству следствия в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела, вызвавшего повышенный общественный резонанс, поставлено на контроль Председателем Следственного комитета России. Для оказания практической и методической помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье работали представители Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России, в том числе два старших следователя-криминалиста, которые на месте оказывали методическую помощь в применении криминалистических средств, организовывали работу следственной группы; а также два психолога, которые участвовали в проведении допросов несовершеннолетних, составили их психологические портреты.
В настоящее время следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.