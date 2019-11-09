Мусорная реформа: тариф на коммунальный мусор будут считать по-новому

Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.

Правительство меняет правила учета расходов операторов

Правительство уточнило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Изменения были внесены в несколько пунктов предыдущего постановления правительства под названием «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». О том, что изменения внесены, сообщила ранее со ссылкой на документ газета «Ведомости».

Среди изменений — новые правила расчета расходов на амортизацию «основных средств и нематериальных активов». Теперь они будут учитывать срок «полезного использования таких активов». При этом у объектов, построенных за счет бюджета, амортизация «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет. Кроме того, в новых правилах уточнены правила расчета предпринимательской прибыли — теперь не будут учитываться расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и налог на прибыль, сообщили в ФАС.



«Постановление позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», — прокомментировал РБК принятие постановления заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

В «Российском экологическом операторе», который отвечает за реализацию мусорной реформы в России, заявили, что «не полностью согласны» с «разделом документа, который касается определения расчетной предпринимательской прибыли». «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с пяти до четырех процентов, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», — говорится в сообщении, поступившем в РБК. Остальные изменения оператор назвал техническими.

Также в новой версии документа не были учтены «многочисленные расходы, которые возникают у региональных операторов, а именно создание и поддержка биллинговых систем, расширение и ремонт контейнерного парка, разработка систем контроля качества работы», говорится в сообщении «Российского экологического оператора». Не были решены и проблемы тарифного регулирования, например вычитание из расходов мусорных операторов средств, которые были выручены от продажи вторичных ресурсов. «Получается, чем хуже работаешь и меньше ВМР [вторичных материальных ресурсов] выбираешь, тем выше тариф», — заявил оператор. Там предложили доработать систему регулирования и создать для региональных операторов стимулы для сортировки отходов.

В 2019 году в России началась мусорная реформа, в рамках которой в регионах создаются операторы, которые выбираются конкурсным путем и контролируют работу с отходами. В ее рамках также были определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора, прописанные отдельной строкой в платежке за коммунальные услуги.

Источник: РБК