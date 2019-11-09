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Пособие по безработице от 1500 до 8000 рублей установили на 2020 год в России

12:33 09.11.2019 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек.

Пособие по безработице от 1500 до 8000 рублей установили на 2020 год в России
При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год — максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную — в размере 8000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными», — говорится в постановлении.

При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 рублей.

Ранее в Минтруде сообщили ТАСС, что численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек.
По данным Роструда, в первом квартале 2019 года порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста официально числились безработными.
Источник: ТАСС

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