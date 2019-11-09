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Кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза

12:42 09.11.2019 Фото: Роспотребнадзор
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Ваша кухня — рассадник бактерий: на поверхности ручек и кнопок кухонных плит также в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% — колиформные бактерии. В губке живут почти 362 вида бактерий.

Кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза
Рассадник бактерий на вашей кухне
Сюжет: Инструкция
Кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза

Кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитазаЧто будет, если выйти из ТСЖ, и как это сделать?Ещё 129 новостей

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Об этом говорится в памятке Роспотребнадзора, имеющейся в распоряжении ТАСС.
«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них.», — говорится в памятке.

При этом в 77% исследований кухонных губок в них были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% — стафилококковые бактерии. Кроме того, на поверхности ручек и кнопок кухонных плит также в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% — колиформные бактерии.

Как отмечают в ведомстве, очень часто источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности (губки, полотенца, тряпки), мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры. Кроме того, большинство вирусов, вызывающих инфекции, передаются через грязные руки.

«Люди, зараженные гепатитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний, работая с едой. Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от недобросовестного повара, который, не долечившись, чувствуя себя «нормально», вышел на работу», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Защита от заболеваний
В ведомстве напоминают, для того, чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки перед приготовлением еды и после, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, регулярно очищать холодильник, менять губку для мытья посуды раз в неделю и др.

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От редакции

Как часто вы меняете губку?

Аноним, 09 ноября 2019 14:37
Не пользуйтесь губкой- пользуйтесь тряпкой!

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