Отказался извиняться за «убогий и клоачный» русский язык профессор Гасан Гусейнов

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?» — заявил он изданию «Подъем».

Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об «убогом» русском языке.

В появившемся на сайте ВШЭ протоколе заседания говорится, что члены комиссии сочли, что «непродуманные» и «излишне эмоциональные» слова Гусейнова нанесли ущерб репутации вуза. Как отметили коллеги преподавателя, его заявление носило «оскорбительный характер» и вызвало агрессивную реакцию со стороны общественности. Комиссия рекомендовала профессору принести публичные извинения.

По словам Гусейнова, о постановлении он узнал из СМИ. Преподаватель добавил, что уже дал объяснения по поводу своего поста, который писал «как частное лицо».



«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?» — заявил он изданию «Подъем».В конце октября Гусейнов написал в фейсбуке, что в Москве не найти прессы на иностранных языках. Кроме того, он заявил, что сегодня «вся страна» говорит на «убогом клоачном» языке. Высказывание преподавателя вызвало бурную реакцию в Сети.Позднее Гусейнов объяснил, что говорил не о русском языке в целом, а о том, как над ним «издеваются» носители.

Источник: РИА Новости