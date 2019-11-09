Отказался извиняться за «убогий и клоачный» русский язык профессор Гасан Гусейнов

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об «убогом» русском языке.
В появившемся на сайте ВШЭ протоколе заседания говорится, что члены комиссии сочли, что «непродуманные» и «излишне эмоциональные» слова Гусейнова нанесли ущерб репутации вуза. Как отметили коллеги преподавателя, его заявление носило «оскорбительный характер» и вызвало агрессивную реакцию со стороны общественности. Комиссия рекомендовала профессору принести публичные извинения.
По словам Гусейнова, о постановлении он узнал из СМИ. Преподаватель добавил, что уже дал объяснения по поводу своего поста, который писал «как частное лицо».
В конце октября Гусейнов написал в фейсбуке, что в Москве не найти прессы на иностранных языках. Кроме того, он заявил, что сегодня «вся страна» говорит на «убогом клоачном» языке. Высказывание преподавателя вызвало бурную реакцию в Сети.
Позднее Гусейнов объяснил, что говорил не о русском языке в целом, а о том, как над ним «издеваются» носители.
Источник: РИА Новости