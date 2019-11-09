79 млрд рублей сбережений забрали россияне из Сбербанка в октябре

Согласно материалам банка, в октябре также на 1,8% снизились средства компаний на счетах Сбербанка, составив 6,94 трлн руб. По сравнению с началом года сокращение составило 0,5%.

Ранее Сбербанк во второй раз за осень понизил ставки по вкладам. 6 ноября банк снизил ставки по рублевым вкладам, теперь (без учета капитализации) максимальная ставка по вкладу из базовой линейки Сбербанка составляет 4,65% годовых

За октябрь этого года средства розничных клиентов в Сбербанке уменьшились на 0,6%, составив 13,07 трлн. руб. Об этом говорится в опубликованной банком отчетности по российским правилам по результатам десяти месяцев текущего года.

Как следует из материалов Сбербанка, за октябрь отток средств населения составил около 79 млрд руб. В банке сокращение средств физических лиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах», проходящей в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, замедления темпов инфляции, а также смягчения монетарной политики, реализуемой Банком России.

С начала текущего года рост средств физических лиц в банке составил лишь 0,2%. По состоянию на 1 октября доля Сбербанка на этом рынке понизилась с 45,1 до 43,9%.

Согласно материалам банка, в октябре также на 1,8% снизились средства компаний на счетах Сбербанка, составив 6,94 трлн руб. По сравнению с началом года сокращение составило 0,5%. Вместе с тем, в материалах банка отмечается, что совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки увеличился на 2,3%.

Ранее Сбербанк во второй раз за осень понизил ставки по вкладам. 6 ноября банк снизил ставки по рублевым вкладам, теперь (без учета капитализации) максимальная ставка по вкладу из базовой линейки Сбербанка составляет 4,65% годовых. Ранее банк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре этого года.

Источник: РБК