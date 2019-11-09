Резко упали продажи новых автомобилей в России в октябре

Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, всего за 10 месяцев 2019 года было реализовано 1,42 миллиона машин

Российский авторынок притормозил на 5% В октябре российский авторынок просел на 5% и составил 152 057 легковых и легких коммерческих автомобилей (-3% к сентябрю). Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, всего за 10 месяцев 2019 года было реализовано 1,42 миллиона машин (-2%). В топ-10 марок октября лучшую динамику показал ГАЗ (+20%).

Помимо него, двузначный рост продемонстрировали Skoda (+17%), Mercedes-Benz (+15%) и Renault (+12%). Тройка лидеров рынка похвастать положительным результатом не может: продажи АвтоВАЗа сократились на 6%, Kia – на 4%, но Hyundai хотя бы сохранил прошлогодний объем. Интерес покупателей к Toyota и Volkswagen стал меньше на 6-7%, а сбыт УАЗов снизился на 3%. Очевидным аутсайдером прошлого месяца оказался Nissan (-60%), выпавший из топ-10. Также среди крупных игроков массового сегмента существенным спадом отличились Honda (-73%), Chevrolet (-29%), Jeep (-28%), Datsun (-18%) и Mitsubishi (-17%).

Не в пример им завершили месяц FIAT и Suzuki: в первом случае продажи выросли вдвое, во втором – на 40%. В секторе китайских брендов лидерство укрепил Haval (+323%), купировавший угрозу Geely (+139%). Объем реализации Changan увеличился на 119%, FAW – на 36%, а Chery – на 34%. Но Lifan (-85%), Zotye (-84%) и DFM (-29%) теряют покупателей. В премиальном сегменте рынка второй месяц подряд первенство возглавляет Mercedes-Benz. На дистанции от него менее чем в 100 машин идет BMW (+19%), а замыкают ведущую четверку Lexus (+11%) и Audi (+2%).

Во второй части дорогостоящих марок большинство сократили продажи в октябре. Среди них – Infiniti (-49%), Cadillac (-38%), Jaguar (-34%), Genesis (-8%) и Land Rover (-3%). На их фоне Mini (+22%), Volvo (+16%) и Porsche (+14%) выглядят уверенно.

«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годах. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», – прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Источник: https://abreview.ru/