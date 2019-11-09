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Орешкин: высокий уровень неравенства сохраняется в России

23:27 09.11.2019 Фото: um.plus
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Но такое позитивное отличие России в том, что за последние десять лет у нас уровень неравенства стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти, говорит министр.

Орешкин: высокий уровень неравенства сохраняется в России
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ «МИСиС» на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.

«Но такое позитивное отличие России в том, что за последние десять лет у нас уровень неравенства стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти. Очень много действий, которые были совершены властями — это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних — это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми. Это те меры, которые стабилизируют и даже позволяют немного снижать уровень неравенства (в России — ИФ), но, повторюсь, он по-прежнему остается высоким», — отметил глава Минэкономразвития.

Одна из студенток поинтересовалась у министра, почему при том, что в РФ более благоприятная налоговая среда, в частности отсутствие прогрессивной шкалы НДФЛ, экономической рост ниже, чем в Европе. Студентка полагает, что для физических лиц это хорошо.

«Для тех, кто побогаче — лучше (плоская шкала НФДЛ — ИФ), для тех, кто победнее — не очень», — отметил Орешкин, продолжив затем отвечать на вопрос про экономический рост.

Глава Минэкономразвития за последний месяц уже не первый раз рассуждает на тему плоской шкалы НДФЛ, при этом его комментарии не носят однозначного ответа, что плоскую шкалу нужно сохранять.

В конце октября Орешкин даже заявил о готовности платить прогрессивный НДФЛ, но для начала обсуждения этой темы предложил изучить все косвенные эффекты, которые могут возникнуть при введении прогрессивной ставки.

Источник: Интерфакс

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