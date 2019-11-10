Из-за порчи потолка отказываются устанавливать бесплатные пожарные извещатели многодетные семьи Бердска

Отказываются устанавливать бесплатные пожарные извещатели в своем жилье многодетные семьи Бердска.
По контракту датчики оповещения о пожарах в многодетных семьях с октября текущего года устанавливает Ростелеком. Установлено 108 датчиков. До конца декабря необходимо установить еще 900, сообщил на совещании чиновников 5 ноября вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
— У нас очень много отказов, примерно половина, — отметил Захаров.
Необходимо понять причину отказа, ведь делается все во благо, в целях безопасности, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.
На закупку 1000 пожарных извещателей были выделены 3 млн рублей из областного и местного бюджетов. Датчики многодетным семьям устанавливают бесплатно. Но бердчанам придется ежемесячно платить за обслуживание — примерно 45 рублей.
Дети не смогут спастись при пожаре
По словам начальника надзорной деятельности в Бердске Николая Степоненкова, установка пожарных извещателей очень важна и обязанность каждого родителя обеспечить безопасность своих детей. Для многодетных семей не должно быть никаких раздумий, устанавливать извещатели или нет — без вариантов, устанавливать, был категоричен Степоненков.
Возможной причиной отказа некоторых семей от установки извещателей могла стать незначительная оплата обслуживания, в районе 50 рублей в месяц, предположил пожарный. Сигнал датчика выводится на пульт ЕДДС, программа ежедневно этот датчик перезапрашивает. И от датчика поступает sms. На это тратится определенная сумма и ее должен оплатить собственник.
— В семьях, где есть дети, безопасность должна стоять на первом месте. При возникновении пожара не всегда взрослые могут принять адекватное решение, как действовать, что тогда говорить о детях. Я настойчиво рекомендую бердчанам устанавливать пожарные извещатели, — акцентировал Николай Анатольевич.
Личный опыт: Датчик предупредил о пожаре
— Много есть мнений об установке пожарных извещателей. Кто-то «за», кто-то «против», у кого-то недостоверная информация — не очень подробно объясняют, когда приходят устанавливать датчики. Кто-то говорит, что надо стену сверлить, кто-то говорит, что на потолок надо вешать. А у кого-то подвесные потолки — не хотят их испортить. Некоторые говорят, что и так расходов много, а тут еще плати каждый месяц. Есть еще один нюанс: кто-то живет в съемном жилье, и зачем устанавливать датчик, если, возможно, вскоре нужно будет съезжать на другую квартиру. А кто-то, наоборот, ждет установщиков, но до них не могут дойти. Мы ведем разъяснение в своих группах, что извещатели крайне необходимы, но не все, к сожалению, это понимает, — объяснила председатель совета многодетных семей Бердска Любовь Тонких.
Любовь Тонких в числе других ожидает установки пожарного извещателя. Хотя в ее доме давно стоит датчик, правда, старого образца. И он срабатывал несколько раз, предупреждая о возможном пожаре.
Как-то бердчанка поставила варить на плиту пельмени. Младшего сына Любовь укладывала спать и попросила старших детей присмотреть за кастрюлей. А они про нее и забыли.
— Датчик сработал. Я прибежала, быстренько датчик отключила. Мне тут же звонят из ЕДДС и спрашивают, что случилось, нужно ли вызывать пожарных. И тут же на телефон начали приходить сообщения: пожар! Пожар! Пожар! На самом деле, это очень удобно. Наш маленький уже подрос и стал очень любопытным. Может подойти и включить плиту. У нас индукционная плита, и был случай, когда кот прошелся по плитке, и она включилась, а на ней стояла мультиварка и начала плавиться, — привела пример Тонких.
По словам Любовь Тонких, тех кто категорически отказывается от установки извещателей, не так уж и много. Все же большая часть многодетных семей хочет установить датчики.
Не можете платить? Поможет город
Как сообщил 7 ноября начальник управления гражданской защиты населения (УГЗН) Василий Пономарев, датчики установлены уже почти у 200 многодетных семей. По заявлению Василия Васильевича, есть некоторые шероховатости в работе, но они устраняются.
Списки многодетных семей для установки пожарных извещателей подготовили и передали в УГЗН бердские социальные службы. Именно УГЗН является заказчиком установки пожарных извещателей. Конкурс по их установке выиграл Ростелеком. Данные списки, в которые вошли адреса и контакты 1000 многодетных семей, переданы исполнителям работ. Сотрудники Ростелекома обзванивают бердчан и договариваются о проведении работ. Подтверждением того, что к вам пришли сотрудники именно этой организации является удостоверение и наличие бланка на подписание согласия на установку пожарного извещателя с формой акта передачи. Многодетные семьи должны высказать свое мнение, что согласны ли они на установку и имеют ли возможность оплачивать обслуживание датчика. Данная информация необходима для того, чтобы знать, кто может сам рассчитываться за обслуживание, а для кого необходимо изыскивать средства, подчеркнул Пономарев. Но нужно знать точную сумму, чтобы запросить в бюджете определенную сумму.
После установки пожарного извещателя с каждой многодетной семьей начальник УГЗН будет работать индивидуально. То есть заключать договора.
Василий Пономарев развенчал миф о том, что извещатели нужно обязательно устанавливать на потолке и основательно закреплять дюбелями. Датчик можно укрепить и на стене с помощью строительного скотча.
Ему цена МИНИМУМ в 10 раз меньше.
Да как вы только могли усомниться в честности госслужащих? Это на прклятом Алиэкспрессе они стоят 250-500 рублей! Но это не наш метод!
https://ru.aliexpress.com/popular/fire-detector.html
в данном случае вы абсолютно неправы и зря пыхтите.
ту модель что ставят, в розницу по 3600 стоит
производство российское кстати, а не китай, на который много нареканий что не работает на самом деле
Можно ссылку на российского производителя? Или это сверхсекретная, закрытая информация?
Обычный извещатель без возможности слать СМС стоит примерно 500 рублей.
Например Рубеж ИП 212-50М2.
Имеет все сертификаты, прошел испытания и работает.
Производство - Саратов.
То что ставят в рамках программы многодетным: модель ДИП GSM ИП212-63А-GSM
Производство: НПО «Сибирский Арсенал», который работает на рынке безопасности с 1992 г. Основная деятельность - разработка и производство оборудования для охранно-пожарной сигнализации.
Производство в Новосибирске кстати (https://arsenal-sib.ru/o_kompanii/)
Цена в розницу около 3500.
Здесь на 3 млн купили тысячу извещателей + оплата работ по установке Ростелекому (там настраивать же надо номера и прописывать) + оплата за год Мегафону (их симка стоит).
Все вполне разумно и никаких махинаций.
Анонимы, вы что, проплачены ерунду то на ровно месте писать?
Или действительно вообще не в курсе, но свято верите что все вас обманывают?
сами поставите свою СИМку, сами будете платить, сами перенастроете извещатель.
Вам нахаляву прибор за 3,5 тысячи дают, а вы еще и нос воротите!
Не верю, что есть модели без блокировки! В крайнем случае вся посуда ставится на пробковые подставки под горячее на плите и никакой кот уже пожара не сделает, даже если включит плиту.
Зачем покупать такую дорогую плиту, если не хватает ума ей пользоваться?
Многодетная семья. Хочу установить такой извещптеоь. Куда мне обратиться, чтобы проверить есть ли моя семья в списках?