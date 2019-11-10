Куришь? Ну жди в гости шизофрению и депрессию

Как предполагают ученые, развитие этих болезней может быть вызвано особым воздействием никотина, который стимулирует высвобождение таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин.

Ученые сообщили о риске развития шизофрении и депрессии при курении

Курение почти в два раза увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Psychological Medicine.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 460 тыс. человек. Выяснилось, что депрессия и шизофрения практически в два раза чаще возникали у курильщиков, нежели у некурящих участников исследования.

Как предполагают ученые, развитие этих болезней может быть вызвано особым воздействием никотина, который стимулирует высвобождение таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин. Нарушение их синтеза в организме влияет в том числе на развитие шизофрении и депрессии.



Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что пассивное курение вызывает патологические изменения зрения у детей: из-за воздействия табачного дыма истончается сосудистая оболочка глаза. Он отметил, что курение родителей при детях влияет на зрение последних так же негативно, как и постоянное использование гаджетов.

Источник: РБК