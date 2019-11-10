10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Подпорченные фрукты: к раку печени и почек ведут микотоксины в яблоках

20:51 10.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Микотоксины не исчезают при термической обработке. Поэтому не стоит использовать подпорченные яблоки для пирога или компота.

Подпорченные фрукты: к раку печени и почек ведут микотоксины в яблоках
Эксперт рассказала, можно ли есть подпорченные фрукты

Технологи из Испании объяснили, что фрукт не стоит употреблять, если есть повреждение трети его поверхности. Однако лучше от употребления таких продуктов отказаться вовсе (особенно, если это яблоки), так как в процессе гниения появляются микотоксины, которые могут распространяться и на здоровую часть плода, при этом не выдавая себя каким-либо неприятным запахом или цветом.

— Это вещества, вырабатываемые грибами, которые не пахнут и не имеют вкуса. Однако они могут привести к хронической интоксикации, способной вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вплоть до рака печени и почек. Особенно велик риск заражения после употребления подпортившихся яблок, — отметила исследователь из Политехнического университета Валенсии Роза Порсель.

Стоит иметь ввиду, что микотоксины не исчезают при термической обработке. Поэтому не стоит использовать подпорченные яблоки для пирога или компота.

Специалисты отметили, что плесень часто имеет «корни», которые проникают далеко за пределы испорченной поверхности и не видны невооруженным глазом. Поэтому перед употреблением лучше разрезать сомнительный фрукт. Если вы заметили малейшие изменения цвета и текстуры продукта, то стоит его выбросить.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы едите такие фрукты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Куришь? Ну жди в гости шизофрению и депрессию
20:56 10-11-2019
Куришь? Ну жди в гости шизофрению и депрессию
Подпорченные фрукты: к раку печени и почек ведут микотоксины в яблоках
20:51 10-11-2019
Подпорченные фрукты: к раку печени и почек ведут микотоксины в яблоках
Убил и расчленил пилой аспирантку доцент СПбГУ Олег Соколов в Санкт-Петербурге 8
17:30 10-11-2019
Убил и расчленил пилой аспирантку доцент СПбГУ Олег Соколов в Санкт-Петербурге
Из мужчины извлекли громадный фаллос хирурги в Санкт-Петербурге 21
17:13 10-11-2019
Из мужчины извлекли громадный фаллос хирурги в Санкт-Петербурге
Я должник: Как списать долги по ЖКХ?
17:07 10-11-2019
Я должник: Как списать долги по ЖКХ?
Умер легенда клубных промоутеров Паша Фейсконтроль на 38 году жизни 1
16:43 10-11-2019
Умер легенда клубных промоутеров Паша Фейсконтроль на 38 году жизни
Беги отсюда! Из каких жутких городов России массово уезжают жители 18
13:32 10-11-2019
Беги отсюда! Из каких жутких городов России массово уезжают жители
Ребенка-инвалида не пустили в центр развлечений «Фанки Таун» в ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске 1
11:17 10-11-2019
Ребенка-инвалида не пустили в центр развлечений «Фанки Таун» в ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске
Ква-ква: соленую лягушку выловил в банке магазинных грибов житель Новосибирска 6
11:09 10-11-2019
Ква-ква: соленую лягушку выловил в банке магазинных грибов житель Новосибирска
БердскЧтобы врачи принимали в субботу и не было очередей у регистратуры мечтают жители Бердска 4
10:49 10-11-2019
Чтобы врачи принимали в субботу и не было очередей у регистратуры мечтают жители Бердска