Подпорченные фрукты: к раку печени и почек ведут микотоксины в яблоках

Микотоксины не исчезают при термической обработке. Поэтому не стоит использовать подпорченные яблоки для пирога или компота.

Эксперт рассказала, можно ли есть подпорченные фрукты

Технологи из Испании объяснили, что фрукт не стоит употреблять, если есть повреждение трети его поверхности. Однако лучше от употребления таких продуктов отказаться вовсе (особенно, если это яблоки), так как в процессе гниения появляются микотоксины, которые могут распространяться и на здоровую часть плода, при этом не выдавая себя каким-либо неприятным запахом или цветом.

— Это вещества, вырабатываемые грибами, которые не пахнут и не имеют вкуса. Однако они могут привести к хронической интоксикации, способной вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вплоть до рака печени и почек. Особенно велик риск заражения после употребления подпортившихся яблок, — отметила исследователь из Политехнического университета Валенсии Роза Порсель.

Стоит иметь ввиду, что микотоксины не исчезают при термической обработке. Поэтому не стоит использовать подпорченные яблоки для пирога или компота.

Специалисты отметили, что плесень часто имеет «корни», которые проникают далеко за пределы испорченной поверхности и не видны невооруженным глазом. Поэтому перед употреблением лучше разрезать сомнительный фрукт. Если вы заметили малейшие изменения цвета и текстуры продукта, то стоит его выбросить.

Источник: РГ