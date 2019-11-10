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Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске

10:23 10.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Три пары передумали связывать себя узами брака. Некоторые невесты не являются в ЗАГС, потому-что рожают прямо в день регистрации.

Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске
Мало кто отважился на брак во вторую пятницу ноября

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу в нашем городе была очень мерзкая погода. В ветер и снег хочется сидеть дома под теплым пледом и пить чай. Но есть смельчаки, которые отважились на брак в холодное время года.

И вот она — как чудное виденье, как гений чистой красоты, среди серости и промозглости появляется невеста в белоснежном платье. В меховой пелерине девушка просто очаровательна. У ЗАГСа молодоженов ожидают родственники и знакомые, они поздравляют жениха и невесту с праздником.

Татьяна познакомилась с Сергеем Бутаровым через подругу. Встречались два года. Невеста мечтает о долгой и счастливой семейной жизни, а жених считает, что для этого нужно любить друг друга.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 8 ноября должны было пожениться 7 пар. Но три передумали.
— Такое бывает редко, однажды одна из пар не пришла на регистрацию, потому что невеста родила. Остальные просто забирают паспорта не объясняя причины, — призналась специалист.

Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске

Татьяна и Сергей Бутаровы познакомились через подругу

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От редакции

Почему мало женятся?

Adeli, 08 ноября 2019 23:44
Какие отвратительные фотографии получаются на фоне входа в ЗАГС ‍♀️ оббитые ступени, какие-то листки бумаги наклеены на витрины, в которых отражается уродливое здание напротив. Я помню, оно по проекту должно было быть одето в чёрное стекло, но что-то "пошло на так"... Торжественное бракосочетание в Бердском ЗАГСе не блещет красотой, это точно. Может, поэтому так мало и женятся по пятницам. Просто расписаться можно в любой другой день, но именно по пятницам регистрация "торжественная", мало кто захочет ТАКОЕ торжество видеть на фото
Ната, 09 ноября 2019 00:21
А красно золотые интерьеры это вообще конец!! Применяйте интерьер!! Люли не хотят ходить к вам!! Стыдоба!! А не ЗАГС

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