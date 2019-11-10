Царапавшие автомобили ветки убрали РЖД вдоль железной дороги в Бердске

Но остался лежать срубленный сухостой вдоль тропинки, по которой жители ул. Калинина ходят до железнодорожного моста, чтобы перейти рельсы. Ни дороги, ни тротуара там быть не должно — зона отвода РЖД.

Сухостой лежит вдоль забора железной дороги

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о жалобах горожан на лежавшие кучи сухостоя за железнодорожным мостом со стороны ул. Калинина в РЖД пообещали убрать срубленные ветки до 7 ноября. Об этом сроке заявил пресс-секретарь Западно-Сибирского филиала РЖД Артем Вырезков.

Территория отвода РЖД просто превратилась в свалку, сетуют бердчане.

— Думали уберут скоро, а никто не чешется. Остался единственный сухой пятачок, и его завалили «отходами производства». Не дай бог пожар случится! — беспокоилась Анна.

По ее словам муниципальные службы периодически равняют щебеночную дорогу на ул. Калинина, но прикасаться к обочине они не имеют права — чужая земля. Между тем грейдер каждый раз цепляет ветки с обочины, они попадают на проезжую часть. Анна беспокоится, который вынужден идти в школу по опасному участку.

В пятницу, 8 ноября, она сообщила, что часть веток, которые выступали на проезжую часть, все-таки ликвидировали.

— Не все убрали. Но хотя бы так — уже радует. Было гораздо хуже. Хоть проезжую часть освободили. Я сама видела, как вывозили ветки, — поделилась Анна в надежде, что железнодорожники приведут в порядок всю свою территорию, примыкающую к жилой застройке.

Зона отвода РЖД простирается полосой на расстоянии 40 метров от крайнего пути, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». На ул. Калинина это участок от ограждения до гаражей. Ни дороги, ни пешеходной тропы там быть не должно. Железнодорожники закрывают на них глаза, поскольку так удобно местным жителям.