Чтобы врачи принимали в субботу и не было очередей у регистратуры мечтают жители Бердска

Немногие пришли проверить здоровье в выходной день

9 ноября в Бердске проверить здоровье без предварительной записи и талонов смогли жители во взрослых поликлинических отделениях и Центре здоровья.

— На «Субботнике здоровья» пациенты сдали анализы, электрокардиограмму и ФЛГ, после их осмотрел врач-терапевт. По показаниям горожан направили к узким специалистам, — рассказал «Курьер. Среда.Бердск» заведующий поликлиническим отдалением Сергей Крапивников.

Возле кабинетов врачей нет толпы, как это бывает в будние дни. Несколько человек, ожидая в очереди, сидят уткнувшись в телефоне или изучают стенды.

Надежда Вавилонская довольна вниманием и заботой врачей

— Я не собиралась на диспансеризацию, но приболела, пошла в свою родную поликлинику и меня сразу окружили вниманием и заботой. Я очень довольна. Хотелось бы обратить внимание на то, как работает регистратура. Люди приходят больные стоят в очереди, некоторые не выдерживают и уходят, – призналась 63-летняя Надежда Вавилонская.

По ее мнению, секрет здоровья в самом человеке. Нужно не пить и не курить. Стараться соблюдать рацион питания, чтобы мясо и рыба, хотя бы раз в неделю была на столе.

Надежда Бровкина хочет, чтобы врачи принимали по субботам

Удивительно, но возле кабинета онколога пусто, учитывая, что рак бьет все рекорды. А вот желающих сделать флюорограмму человек шесть. Одна из них — Надежда Бровкина.

— Народа не так много. Можно пройти обследование без очередей. Хотелось, чтобы врач уделял времени 15 минут, а не 5, как сейчас. Хотелось бы прийти и попасть на прием к узкому специалисту. Сразу, в этот же день. И мое большое желание, чтобы доктора принимали часов до 20.00 в будние дни, а в выходные до 12 принимали, — призналась пациентка.

Зинаида Данилова прошла обследование два часа

Проверить здоровье в выходной день пришли и пенсионеры и молодые люди. Большинство из них — женщины. По статистике, именно прекрасная половина человечества переживает мужчин лет на 20. Медики предполагают, что это связано с тем, что женская нервная система более мобильна. А может быть, то, что женщины живут дольше более прозаична, просто они заботятся о своем здоровье и ходят к врачу до того, как заболели.

— Было бы отлично, если бы рекламы было больше о таких мероприятиях. Я случайно узнала. Чтобы быть здоровым, человек должен проходить медицинские осмотры. Но записаться крайне сложно. А здесь пришел, тебе все расписали в каком кабинете нужно пройти обследование. Всего два часа — это здорово, — рассказала работающая пенсионерка

Зинаида Данилова.

Автор видео Елена Белоусова

