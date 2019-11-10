Мама побежала к соседям: Дети трех и четырех лет сгорели в частном доме в Новосибирской области

Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось.

Двое детей сгорели в частном доме

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает сайт СК РФ по НСО.

Предварительно установлено, что возгорание началось 07 ноября около 22 часов. В частном домовладении, расположенном в деревне Красноярка Венгеровского района Новосибирской области находились дети возраста 3-х и 4-х лет с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось. Назначены пожаро-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, направленные на сбор информации о причине наступления смерти погибших и пожара. Специалисты устанавливают причину возгорания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.