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Мама побежала к соседям: Дети трех и четырех лет сгорели в частном доме в Новосибирской области

10:44 10.11.2019 Фото: Pixabay
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Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось.

Мама побежала к соседям: Дети трех и четырех лет сгорели в частном доме в Новосибирской области
Двое детей сгорели в частном доме

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает сайт СК РФ по НСО.

Предварительно установлено, что возгорание началось 07 ноября около 22 часов. В частном домовладении, расположенном в деревне Красноярка Венгеровского района Новосибирской области находились дети возраста 3-х и 4-х лет с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось. Назначены пожаро-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, направленные на сбор информации о причине наступления смерти погибших и пожара. Специалисты устанавливают причину возгорания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

А нельзя было детей взять с собой?

Т-Яна, 10 ноября 2019 13:59
Сразу возник тот же вопрос, который задан редакцией. Сама выбежала, значит могла детей вытащить, хоть голышом и спасти им жизнь. Возможно путь в комнату с детьми был охвачен огнем.. Думать можно о многом, как там было нам неведомо. Погибли две невинные души, очень жаль детей!
Людмила, 10 ноября 2019 15:54
Что-то эта мать на мать не похожа!!!
Аноним, 10 ноября 2019 16:56
НВР:
Видимо, с матерью не все так просто.
Иван, 10 ноября 2019 16:58
Не исключено, что мамаша была не в себе.
Аноним, 10 ноября 2019 19:28
НВР:
Да не только с собой! Их нужно было вынести в первую очередь и бежать к соседям! Я так думаю.

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