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Беги отсюда! Из каких жутких городов России массово уезжают жители

13:32 10.11.2019 Фото: https://ru.m.wikipedia.org/
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Жители города Воркуты пытаются подарить свои квартиры муниципальным властям, потому что продать их невозможно, а содержать в собственности уже не хватает денег. Какие города еще вымирают?

Беги отсюда! Из каких жутких городов России массово уезжают жители
Норильск просто собрал джекпот из холодного климата и ужасной экологии, при этом его население парадоксальным образом растет

1.Говорят, кто видел Магнитогорск, тот не понимает шуток про суровый Челябинск. Город металлургов, с черным треугольником на флаге, регулярно занимающий топовые места в рейтинге самых загрязненных городов страны. Эксперты-экологи регулярно признают его просто непригодным для жизни. Самое парадоксальное, что Магнитогорск является очень нездоровым местом для жизни, но при этом он вовсе не вымирает. Более того, его население постоянно растет, если верить официальной статистике. Причина тому – Магнитогорский металлургический комбинат, который, с одной стороны, травит все вокруг, а с другой – обеспечивает рабочие места, ради которых люди переезжают в этот город.

2.Недавно стало известно, что жители города Воркуты пытаются подарить свои квартиры муниципальным властям, потому что продать их невозможно, а содержать в собственности уже не хватает денег. Но это получается не у всех, так как власти принимают в дар только самую лучшую жилплощадь. Те, кому удалось, спешно покидают Воркуту. На сегодняшний день это самый быстровымирающий город страны.

3. Норильск просто собрал джекпот из холодного климата и ужасной экологии, при этом его население парадоксальным образом растет. Секрет в высоких зарплатах: многие едут сюда на заработки, хотя это не всегда себя оправдывает, поскольку цены в городе тоже очень высокие. В Норильске не редкость такие «природные» явления, как черный снег и алая вода в реках, а также очень короткое лето (частенько со снегопадами) и высокий уровень преступности «на закуску».

4. Мало кто слышал название чукотского города Певек, а это, между прочим, самый северный город в России и одновременно морской порт. Певек стоит словно бы на границе моря и абсолютной пустоты, вокруг на многие километры нет никакого жилья, а рабочие места обеспечивает только порт. Сейчас население Певека одно из самых маленьких в России – около 4000 человек, а десять лет назад было 13 тысяч. Экология, в отличие от предыдущих примеров, не является проблемой Певека. Здесь просто при экстремально высоких ценах достаточно низкие зарплаты и не так уж много рабочих мест.

5. Город с необычным названием Артем, вероятно, скоро перестанет быть городом, а то и вовсе исчезнет. Он расположен недалеко от Владивостока и может похвастаться всего тремя «достопримечательностями»: Артемовской ТЭЦ, озером с цветущими лотосами и пятым местом в России по количеству краж на душу населения.

6.»Не пытайтесь покинуть Омск», – гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год. Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в Омске нет благоустройства и все грустно. Большинство, правда, указывает на то, что людей гонит из города не отсутствие лавочек и набережных, а низкий уровень зарплат.

7.Кроме суровых северных городов с жестким климатом и огромным заводом на горизонте вымирают и вполне симпатичные города из средней полосы. Например, Иваново, который, по некоторым прогнозам, полностью опустеет до 2100 года. Причина печальна, но прозаична: отсутствие работы и относительная близость Москвы, куда можно податься.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Из какого города вы приехали в Бердск? Поделитесь историей 3-00-10

Аноним, 10 ноября 2019 13:49
НВР:
Из алмааты людмила
Аноним, 10 ноября 2019 14:34
Из Алма-Ата. Теперь думаю как вырваться из этой грязи, безкультурия и бесперспективности.
Аноним, 10 ноября 2019 14:36
У нас чисто(более менее),вода с 3-сторон,зелено(пока не вырубили леса за "метелицей",зарплаты не велики,но сколько надо для счастья?,тоже неясно(вон у "полковников"пресловутых миллиарды под кроватью и что,счастливы они?)здоровье,достаток,наличие жилья,богатый внутрений мир,друзей хороших,и родной Бердск лучший город на земле!!!p.s.последняя фраза шепотом,а то Москвичи понабегут!!!
Александр, 10 ноября 2019 16:03
Я бы не сказал что Бердск хороший город.
Аноним, 10 ноября 2019 16:08
Богатый внутренний мир. Не смешите мои тапки. Каждый день сводки с фронта. Убили, угнали, избили, сожгли. Если для вас это норма, о чем говорить. Выйдите за границу Бердска хотя бы.
Илья, 10 ноября 2019 18:06
А где там лес вырубили?
Аноним, 10 ноября 2019 16:37
Некуда бежать
Аноним, 10 ноября 2019 16:59
Сгоняйте в промышленные городки Красноярского края,Кемеровской области(названия писать не стану,там тоже люди живут),погостите там деньков 5-6,ночью погуляйте "в одного"...а затем возвращайтесь в Бердск и наслаждайтесь жизнью!!!
Илья, 10 ноября 2019 18:05
Во-во,особенно в Новокузнецке,где огромное количество быдла,вечно недовольных людей и сразу ощутите разницу
Аноним, 10 ноября 2019 17:24
Анониму 16.08,хочется о ветить словами Глеба Жиглова из культового фильма:скажите им что у них в англии воруют не меньше нашего,а порядок в стране,не от количества преступников,а от умения власти их обезвреживать...Под словами(пожеланием)"богатого внутреннего мира"подразумевалась наполненность существования каждой личности(не работа-пиво-сон-работа),которая конечно влияет на характер всего города.Да нет у нас суеты мегаполиса,хотя заведений для развлечений теперь полно,от бассейнов до ресторанов,не сидите дома,отрывайте 5 точку от дивана и будет вам счастье!!!
влад, 10 ноября 2019 18:25
наступит время ивсе здохнем я гарантирую.
Аноним, 10 ноября 2019 19:39
Новокузнецкие да и кемеровские дороги вы видели? Масло. В Бердске по сравнении утиль. Чем наслаждаться то? Фекальными извержениями и беспределом администрации которая убивает лесную зону?
Евгения, 10 ноября 2019 19:42
Вопрос: куда уехать, на что уехать,иесли уедишь, на что и как жить и где работать?
Вот я из Иваново, хорошо что уже на пенсии, зто так относительно "хорошо", сами понимаете, пенсия то не как у наины ельцыной. Но даже если уехать: куда, на что, и кому мы нужны "ТАМ"?
Так что это все бред, про уезжание- будем подыхать от голода здесь и сейчас!

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