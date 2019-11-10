С раннего утра до обеда в центре Бердска «зависал» светофор
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С раннего утра до обеда в центре Бердска «зависал» светофор

1:44:4211/10/2019
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Ситуацию усугублял тот факт, что происходило сие недоразумение на аварийно-опасном пересечении главной улицы города с двумя второстепенными.

Вдоль по Ленина постоянно горел «зелёный», на выезде с Лелюха и Ушакова – «красный»: и для машин, и для пешеходов.

Любопытен в этой связи диалоги корреспондента «Свидетеля» с дежурным диспетчером ЕДДС в 10 утра и около полудня.

— Слушаю, оперативный.

— Здесь на перекрёстке Ленина-Лелюха завис светофор.

— Да в курсе мы. Знаем уже, заявку сделали в Новосибирск. Они должны подъехать.

— Тут как бы уже давно пора устранить.

— Я не устраняю, я передаю. Я передал в 8.50.

Тем временем на указанном перекрёстке машины и пешеходы с Лелюха и Ушакова продолжали своё небезопасное «лавирование» между транспортными средствами, которые мчались, не сбавляя оборотов, по главной — Ленина. Особенно недоумевали ребятишки, которых в школе вроде как обучают, что переходить дорогу на красный сигнал светофора небезопасно. Однако жизнь заставляла.

В полдень мы вновь связались с диспетчером ЕДДС.

— Когда уже?

— Мы знаем всё.

— Может, стоит гаишников подключить для регулировки? – предположил корреспондент.

— Вы меня, товарищ журналист, не учите, пожалуйста, я знаю, что я должен делать. Я всё сделал по инструкции, информацию передал. Новосибирск обслуживает светофор. Вам дать их телефон? И причём здесь гаишники? Не они же его обслуживают, — ответил дежурный ЕДДС.

— Согласен, но именно сотрудники ГИБДД, как я считаю, обязаны регулировать движение, если светофор сломался. То есть администрация ждёт, когда произойдёт ДТП?

— Администрация ждёт, когда приедет аварийная бригада.

— А почему её нет до сих пор, уже полдня? – спросил корреспондент.

— Этот вопрос не ко мне, позвоните 226-48-05, — резюмировал разговор дежурный ЕДДС.

Выполнять работу дежурного мы не стали. Тем более, в обед аварийная бригада посетила-таки зависший с утра светофор и… лёгкими движениями рук специалисты из Новосибирска перевели «трёхглазого» на режим мигающего жёлтого. Всё лучше, чем было, и даже по ПДД.

— Но было бы более разумным вообще его отключить, как только завис, — считают автомобилисты. – И ездить всё это время в соответствии с установленными на перекрёстке знаками приоритета. И пешеходам нечего бояться, и водителям.

К чести бердских водителей и пешеходов, за время пока «висели» светофоры, на указанном перекрёстке ДТП не случилось. Как не случилось найти в нашем городе специалиста по отключению сломавшейся электроники. Первокласснику известно, что для этого необходимо всего-то отключить её питание.

В связи с этим, вопрос у нас возникает уже не к диспетчеру, а напрямую к главе города. Скажите, Евгений Анатольевич, а в другой, не дай бог, раз Бердск также будет ждать по полдня специалистов из областного центра и рисковать жизнями людей? Не проще ли подключить для решения этой технически несложной задачки кого-нибудь из местных специалистов электриков?

Фото Алексея Карманова, видео автора

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