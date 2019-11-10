С раннего утра до обеда в центре Бердска «зависал» светофор

Ситуацию усугублял тот факт, что происходило сие недоразумение на аварийно-опасном пересечении главной улицы города с двумя второстепенными. Вдоль по Ленина постоянно горел «зелёный», на выезде с Лелюха и Ушакова – «красный»: и для машин, и для пешеходов. Любопытен в этой связи диалоги корреспондента «Свидетеля» с дежурным диспетчером ЕДДС в 10 утра и около полудня. — Слушаю, оперативный. — Здесь на перекрёстке Ленина-Лелюха завис светофор. — Да в курсе мы. Знаем уже, заявку сделали в Новосибирск. Они должны подъехать. — Тут как бы уже давно пора устранить. — Я не устраняю, я передаю. Я передал в 8.50. Тем временем на указанном перекрёстке машины и пешеходы с Лелюха и Ушакова продолжали своё небезопасное «лавирование» между транспортными средствами, которые мчались, не сбавляя оборотов, по главной — Ленина. Особенно недоумевали ребятишки, которых в школе вроде как обучают, что переходить дорогу на красный сигнал светофора небезопасно. Однако жизнь заставляла. В полдень мы вновь связались с диспетчером ЕДДС. — Когда уже? — Мы знаем всё. — Может, стоит гаишников подключить для регулировки? – предположил корреспондент. — Вы меня, товарищ журналист, не учите, пожалуйста, я знаю, что я должен делать. Я всё сделал по инструкции, информацию передал. Новосибирск обслуживает светофор. Вам дать их телефон? И причём здесь гаишники? Не они же его обслуживают, — ответил дежурный ЕДДС. — Согласен, но именно сотрудники ГИБДД, как я считаю, обязаны регулировать движение, если светофор сломался. То есть администрация ждёт, когда произойдёт ДТП? — Администрация ждёт, когда приедет аварийная бригада. — А почему её нет до сих пор, уже полдня? – спросил корреспондент. — Этот вопрос не ко мне, позвоните 226-48-05, — резюмировал разговор дежурный ЕДДС. Выполнять работу дежурного мы не стали. Тем более, в обед аварийная бригада посетила-таки зависший с утра светофор и… лёгкими движениями рук специалисты из Новосибирска перевели «трёхглазого» на режим мигающего жёлтого. Всё лучше, чем было, и даже по ПДД. — Но было бы более разумным вообще его отключить, как только завис, — считают автомобилисты. – И ездить всё это время в соответствии с установленными на перекрёстке знаками приоритета. И пешеходам нечего бояться, и водителям. К чести бердских водителей и пешеходов, за время пока «висели» светофоры, на указанном перекрёстке ДТП не случилось. Как не случилось найти в нашем городе специалиста по отключению сломавшейся электроники. Первокласснику известно, что для этого необходимо всего-то отключить её питание. В связи с этим, вопрос у нас возникает уже не к диспетчеру, а напрямую к главе города. Скажите, Евгений Анатольевич, а в другой, не дай бог, раз Бердск также будет ждать по полдня специалистов из областного центра и рисковать жизнями людей? Не проще ли подключить для решения этой технически несложной задачки кого-нибудь из местных специалистов электриков?
Ситуацию усугублял тот факт, что происходило сие недоразумение на аварийно-опасном пересечении главной улицы города с двумя второстепенными.
Вдоль по Ленина постоянно горел «зелёный», на выезде с Лелюха и Ушакова – «красный»: и для машин, и для пешеходов.
Любопытен в этой связи диалоги корреспондента «Свидетеля» с дежурным диспетчером ЕДДС в 10 утра и около полудня.
— Слушаю, оперативный.
— Здесь на перекрёстке Ленина-Лелюха завис светофор.
— Да в курсе мы. Знаем уже, заявку сделали в Новосибирск. Они должны подъехать.
— Тут как бы уже давно пора устранить.
— Я не устраняю, я передаю. Я передал в 8.50.
Тем временем на указанном перекрёстке машины и пешеходы с Лелюха и Ушакова продолжали своё небезопасное «лавирование» между транспортными средствами, которые мчались, не сбавляя оборотов, по главной — Ленина. Особенно недоумевали ребятишки, которых в школе вроде как обучают, что переходить дорогу на красный сигнал светофора небезопасно. Однако жизнь заставляла.
В полдень мы вновь связались с диспетчером ЕДДС.
— Когда уже?
— Мы знаем всё.
— Может, стоит гаишников подключить для регулировки? – предположил корреспондент.
— Вы меня, товарищ журналист, не учите, пожалуйста, я знаю, что я должен делать. Я всё сделал по инструкции, информацию передал. Новосибирск обслуживает светофор. Вам дать их телефон? И причём здесь гаишники? Не они же его обслуживают, — ответил дежурный ЕДДС.
— Согласен, но именно сотрудники ГИБДД, как я считаю, обязаны регулировать движение, если светофор сломался. То есть администрация ждёт, когда произойдёт ДТП?
— Администрация ждёт, когда приедет аварийная бригада.
— А почему её нет до сих пор, уже полдня? – спросил корреспондент.
— Этот вопрос не ко мне, позвоните 226-48-05, — резюмировал разговор дежурный ЕДДС.
Выполнять работу дежурного мы не стали. Тем более, в обед аварийная бригада посетила-таки зависший с утра светофор и… лёгкими движениями рук специалисты из Новосибирска перевели «трёхглазого» на режим мигающего жёлтого. Всё лучше, чем было, и даже по ПДД.
— Но было бы более разумным вообще его отключить, как только завис, — считают автомобилисты. – И ездить всё это время в соответствии с установленными на перекрёстке знаками приоритета. И пешеходам нечего бояться, и водителям.
К чести бердских водителей и пешеходов, за время пока «висели» светофоры, на указанном перекрёстке ДТП не случилось. Как не случилось найти в нашем городе специалиста по отключению сломавшейся электроники. Первокласснику известно, что для этого необходимо всего-то отключить её питание.
В связи с этим, вопрос у нас возникает уже не к диспетчеру, а напрямую к главе города. Скажите, Евгений Анатольевич, а в другой, не дай бог, раз Бердск также будет ждать по полдня специалистов из областного центра и рисковать жизнями людей? Не проще ли подключить для решения этой технически несложной задачки кого-нибудь из местных специалистов электриков?
Фото Алексея Карманова, видео автора
[object Object]