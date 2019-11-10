Умер легенда клубных промоутеров Паша Фейсконтроль на 38 году жизни

Фейсконтроль умер от остановки сердца. Информацию об его уходе из жизни подтвердил DJ Smash, который являлся другом и коллегой Пичугина.

Павел Пичугин являлся одним из самых узнаваемых фейсконтрольщиков страны и сотрудничал со звездами поп-музыки

В Москве из-за проблем с сердцем ушел из жизни Павел Пичугин. Он был известен под именем Паша Фейсконтроль и являлся одним из самых известных в России клубных промоутеров, написл 9 ноября ТК Звезда.

Фейсконтроль умер от остановки сердца, ему было 38 лет. Информацию об его уходе из жизни в комментарии «Звезде» подтвердил DJ Smash, который являлся другом и коллегой Пичугина.

Павел Пичугин стал известен в нулевых годах, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные заведения Москвы. Харизматичный фейсконтрольщик стал легендарным персонажем и дружил со многими звездами российской поп-музыки. Пичугин стал настолько узнаваем, что группа «Дискотека Авария» посвятила ему песню и клип.

Известный МС Дима Еж (Дмитрий Ежиков) рассказал «360», отчего умер его друг Павел Пичугин, которого все знали в Москве как Пашу Фейсконтроля. Причина смерти пока предварительная. Окончательное заключение врачи еще не предоставили.

«Мы сами в шоке. Узнали только несколько часов назад. Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили „Подозрение на тромбоз“, потому что у него недавно была операция на колене», — пояснил Дима Еж.