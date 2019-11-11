8 лет «Тонус – клубу» = 8 причин выбрать нас

Чем наш клуб отличается от других и почему стоит отдать свое предпочтение именно нам? На этот вопрос мы отвечаем без лишней скромности, ведь за годы работы в нашем списке появились сотни счастливых, преображенных и стройных женщин.

11.11 — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА «ТОНУС» в Бердске

Чем наш клуб отличается от других и почему стоит отдать свое предпочтение именно нам? На этот вопрос мы отвечаем без лишней скромности, ведь за годы работы в нашем списке появились сотни счастливых, преображенных и стройных женщин. Мы помогаем каждой пришедшей к нам девушке, женщине и даже бабушке обрести хорошую фигуру и жизненный тонус.

Оборудование клуба специально подобрано таким образом, чтобы обеспечить максимальный эффект в коррекции женской фигуры. Если Ваша цель — подтянуть фигуру, то мы подберем Вам максимально комфортную программу тренировок, чтобы Вы всегда были в отличной форме, подтянули мышцы, побороли хроническую усталость и улучшили самочувствие.

8 причин выбрать «Тонус-клуб»

Умные тренажеры

Не нужно напрягаться — спортивные тренажеры все сделают за вас. На тонусных столах, виброплатформе благодаря повторяющимся движениям укрепляются мышцы, а роликовый тренажер, улучшая обмен веществ, избавляет от целлюлита.

Зона релакса

После активных занятий самое время расслабиться. В «Тонусе», отдыхая под миостимуляцией, ваше тело улучшает контуры, а кедровая бочка, снимая усталость, заряжает организм энергией. Лучшая награда после работы над собой – отдых в «Тонусной» зоне релакса.

Женское пространство

— В тренажерном зале многим женщинам не всегда комфортно заниматься с мужчинами. А в «Тонусе» всегда комфортно — кругом одни женщины.

Удобное месторасположение

Вы сэкономите время и деньги на дорогу, потому что клуб расположен в самом центре Бердска. На качественном оборудовании избавляться от лишнего веса приятно и легко.

Приемлемые цены

Занимаясь с 7.30 до 17.00 вы получаете скидку 15%. Средства, вложенные в себя и свое здоровье всегда будут оправданы хорошим самочувствием и крепким здоровьем.

График работы подстроится под вас

Велнес-клуб «Тонус» работает с 7.30 до 21.30. Уютные залы и квалифицированный персонал ждут вас ежедневно без обеда и выходных. Отдайся этому залу и насладить тем, что он сделает с тобой!

Консультация диетолога

Квалифицированный специалист поможет вам составить правильное меню, которое позволит насытить организм полезными веществами и микроэлементами и при этом все блюда будут вкусными, а процесс похудения не заставит себя ждать. Скоро Новый год — самое время быть в тонусе! За несколько занятий вы приведете фигуру в порядок, а в зоне отдыха восстановите силы.

Время, проведенное в приятной компании и посвященное себе любимой – всегда бесценно.

За годы работы многие горожане посещавшие «Тонус» стали стройнее и чуточку счастливее. Посетительницы клуба благодарят руководство и сотрудников добрыми словами.

В честь Дня Рождения «Тонус-клуб» дарит скидку на все процедуры – 25%

Начните заниматься уже сейчас! Ведь жизнь — это движение! Уже через пару недель занятий Вы почувствуете улучшение самочувствия и прилив жизненных сил!

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Источник: Раздел Велнес-клуба «Тонус» на сайте Весь Бердск