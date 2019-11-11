Охота за круизом — лучшие предложения в «Альбатрос-Круиз»

«АЛЬБАТРОС-КРУИЗ» уверен, что круизы – это отличная альтернатива сухопутным каникулам и прекрасный вариант подарка. Кроме того, в морское путешествие можно отправиться не только на сам праздник, сделав его незабываемым и ярким, но и преподнести его, как желанный презент, в который счастливчик сможет отправиться позднее! Если ваши туристы до сих пор сомневаются в выборе в пользу круизного отдыха, наши доводы заставят их передумать: Один отпуск – много стран.

Развлечения на любой вкус и бесплатно.

Логичное планирование – отдых без хлопот.

Гастрономическое разнообразие без сумасшедших затрат.

Ни с чем не сравнимый формат отдыха: стоит один раз попробовать и стать его поклонником навсегда! А еще, приближение Нового года – это повод задуматься об отличных ценах на майские круизы, которые самое время начинать бронировать!«МЫ ЕДЕМ В КРУИЗ!», – лучшее обещание, которое вы можете дать в преддверии Нового года и его будет приятно исполнить. Источник: Раздел турагенства «Альбатрос-Круиз«на сайте Весь Бердск MSC GRANDIOSA ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ Италия — Мальта — Испания — Франция Русскоязычные группы Заезды: 28.12.19 — 05.01.20 8 дней от 36400 РУБ КЛАССИКА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ Италия — Мальта — Испания — Франция Русскоязычные группы Заезды: 01.05.20 — 03.05.20 8 дней от 43 000РУБ *