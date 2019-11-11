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Здоровье

Отбеливание в Дентал-Сервис — это эстетическая бомба

08:11 11.11.2019 Фото: pixabay.com
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Прошли времена, когда отбеливание было сомнительной процедурой (да красиво, но нет, не слишком полезно для эмали). Безопасной и безболезненной для зубов процедура отбеливания в клинике будет, если, во-первых, выбирать среди надежных систем отбеливания и, во-вторых, врач уделит должное внимание подготовке зубов к отбеливанию.

Отбеливание в Дентал Сервис это эстетическая бомба
Современное отбеливание — эстетическая бомба

Используем надежные, проверенные системы отбеливания. Ответ-
ственно готовим зубы к процедуре. Соблюдаем стандарты. Добива-
емся максимального результата в цвете и учим его поддерживать.

Современное отбеливание — эстетическая бомба. Очень быстро, очень круто. Вау-эффект обеспечен. Если вам уже есть 18, смело рекомендуем попробовать. Вы будете поражены, какой мощный потенциал несет в себе ваша улыбка. Предупреждаем, это вызывает привыкание. Поддерживать прекрасную белизну после кабинетного отбеливания, к счастью, просто. Для этого даже не нужно обращаться в клинику, достаточно проводить домашнее отбеливание раз в полгода. Стоматологи могут выдохнуть: теперь это еще и абсолютно безопасно. Прошли времена, когда отбеливание было сомнительной процедурой (да красиво, но нет, не слишком полезно для эмали). Подводные камни тем не менее есть. Безопасной и безболезненной для зубов процедура отбеливания в клинике будет, если, во-первых, выбирать среди надежных систем отбеливания и, во-вторых, врач уделит должное внимание подготовке зубов к отбеливанию.

По-хорошему удивим — О!тбелим

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на прием вы можете по единому номеру сети 8 (383) 308-00-00

Источник: Раздел стоматологической клиники «Дентал-Сервис» на сайте Весь Бердск

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