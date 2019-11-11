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Рост пьяных ДТП до 6 и аварий с участием детей до 11 произошел за год на дорогах Бердска

09:15 11.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За 10 месяцев водители 19 раз наезжали на пешеходов. А те, в свою очередь спровоцировали 6 ДТП, в которых и получили травмы. 15 ДТП из 57 случились из-за неисправности автомобиля.

Рост пьяных ДТП до 6 и аварий с участием детей до 11 произошел за год на дорогах Бердска
Нередко в ДТП попадает и общественный транспорт

За 10 месяцев 2019 года на дорогах Бердска зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 72 человека травмировано. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.  За аналогичный период прошлого года зарегистрировано тоже 57 ДТП, но погибли 2 человека и 77 получили травмы.

По вине водителей произошло 53 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2018 года зарегистрировано 48 таких ДТП). По вине водителей в нетрезвом состояния произошло 6 дорожно-транспортных происшествия, в том числе со смертельным исходом (за 10 месяцев прошлого года — 2 ДТП).

По вине пешеходов зарегистрировано  6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано (за аналогичный период 2018-го зарегистрировано 8 таких ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы).

По видам ДТП распределились следующим образом: столкновение — 29; опрокидывание -1; наезд на стоящее транспортное средство — 3; наезд на препятствие — 2; наезд на пешехода — 19; наезд на велосипедиста — 1; падение пассажира — 1.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 20;

— без права управления – 6;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 2;

— несоблюдение скоростного режима движения – 3;

— выезд на встречную полосу движения – 2;

— несоблюдение очерёдности проезда – 14;

— из-за технической неисправности ТС- 15.

С участием детей в возрасте до 16 лет на дорогах Бердска с начала года зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 детей получили травмы.

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