Рост пьяных ДТП до 6 и аварий с участием детей до 11 произошел за год на дорогах Бердска

За 10 месяцев 2019 года на дорогах Бердска зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 72 человека травмировано. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано тоже 57 ДТП, но погибли 2 человека и 77 получили травмы.
По вине водителей произошло 53 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2018 года зарегистрировано 48 таких ДТП). По вине водителей в нетрезвом состояния произошло 6 дорожно-транспортных происшествия, в том числе со смертельным исходом (за 10 месяцев прошлого года — 2 ДТП).
По вине пешеходов зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано (за аналогичный период 2018-го зарегистрировано 8 таких ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы).
По видам ДТП распределились следующим образом: столкновение — 29; опрокидывание -1; наезд на стоящее транспортное средство — 3; наезд на препятствие — 2; наезд на пешехода — 19; наезд на велосипедиста — 1; падение пассажира — 1.
Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 20;
— без права управления – 6;
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 2;
— несоблюдение скоростного режима движения – 3;
— выезд на встречную полосу движения – 2;
— несоблюдение очерёдности проезда – 14;
— из-за технической неисправности ТС- 15.
С участием детей в возрасте до 16 лет на дорогах Бердска с начала года зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 детей получили травмы.