ФАС придумала схему снижения тарифов на вывоз мусора в России

Сокращение должно произойти за счет того, что теперь расчетная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду.

«ЭкоСеровис» вывозит мусор на городскую свалку Бердска

Правительство РФ приняло постановление по совершенствованию тарифного законодательства в сфере обращения с отходами. Документ, разработанный ФАС России, стал очередным шагом к совершенствованию тарифного законодательства и повышению качества регулирования, сообщили в ведомстве.

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2019 г. №1386 является логичным продолжением деятельности ФАС по снижению тарифной нагрузки, в том числе по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Принятый акт позволяет принимать сбалансированные решения по снижению тарифа. Его сокращение должно произойти за счет того, что теперь расчетная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Постановление Правительства устанавливает определение размера фонда оплаты труда с учетом планового и (или) фактического уровня фонда оплаты труда и официальной статистической информации о средней заработной плате в регионе по соответствующему виду экономической деятельности с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Документ также уточняет подходы по исчислению амортизации основных средств и нематериальных активов регулируемой организации при установлении тарифов. При тарифном регулировании размер амортизации будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования основных средств (по аналогии со сферой регулирования электроэнергетики).

Возврат средств на обновление основных фондов предприятий (амортизацию) теперь будет осуществляться по-новому. На объекты, построенные за счет бюджетных средств, такой возврат будет включаться в тарифы только при целевом направлении этих средств на строительство новых объектов или реновацию действующих. Новый порядок позволит стимулировать инвестиции в основные средства регулируемых организаций.

«Постановление Правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», – прокомментировал принятие постановления заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Напомним, ранее по предписанию ФАС России в ряде регионов были снижены тарифы в сфере ЖКХ.

Так, служба выдала предписание тарифному органу субъекта РФ об исключении необоснованных расходов из тарифов в Свердловской области.

ФАС России также отменила повышение тарифов в сфере тепло- и водоснабжения для граждан нескольких поселений Омской области. Тогда региональная энергетическая комиссия не установила льготные тарифы на 2018 год на поставку тепловой энергии для сельских поселений, тем самым нарушив запрет на превышение тарифов в первом полугодии.