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School shooting: Массовое убийство бомбой и мачете в школе готовил 17-летний студент в Пермском крае

09:45 11.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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СМИ утверждают, что идею расправы над школьниками он позаимствовал в социальных сетях. Суд признал несовершеннолетнего вменяемым и отправил в колонию на 6 лет.

School shooting: Массовое убийство бомбой и мачете в школе готовил 17 летний студент в Пермском крае
Суд проходил в закрытом режиме

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили очередное массовое убийство в учебном заведении. В Кунгуре (Пермский край) семнадцатилетний студент местного сельскохозяйственного колледжа хотел напасть на учеников и преподавателей средней школы №10. Для этого он приобрел мачете и булаву, а также изготовил две бомбы. Преступление студент не смог совершить, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил ему шестилетний.

Кунгурский городской суд вынес приговор в отношении бывшего студента первого курса регионального сельскохозяйственного колледжа. Как рассказали знакомые с ситуацией источники “Ъ”, несовершеннолетний Роман был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). По словам собеседников “Ъ”, 17-летний студент планировал совершить массовое убийство в одном из образовательных учреждений города.

Источники утверждают, что идею school shooting он позаимствовал в социальных сетях. Преступление студент готовил на протяжении длительного периода времени и планировал использовать для его совершения холодное оружие и взрывчатку.

В частности, он где-то приобрел мачете и булаву, а также компоненты, из которых сделал две бомбы. Одна из них представляла собой подобие ручной гранаты осколочно-фугасного действия. Впрочем, от промышленных изделий она отличалась более примитивным способом взрывания.

Для нападения злоумышленник выбрал одно из зданий городской средней общеобразовательной школы №10, в которой обучается около тысячи детей. По словам источников, якобы в начале сентября прошлого года он попытался пройти в здание учебного учреждения, но не смог этого сделать из-за бдительности его сотрудников. В итоге студент решил искать другие способы проникновения. Но к тому времени он попал в поле зрения оперативников и завершить преступный умысел не смог.

Стоит отметить, что эти события произошли спустя восемь месяцев после попытки массового убийства учеников школы №127 в Перми.

15 января прошлого года два подростка пронесли в здание образовательного учреждения ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у четвертого класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Перекрыв выход, они напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже нападавшие порезали друг друга. Пострадали 15 человек, в том числе учитель, пытавшаяся защитить учеников. Один из нападавших получил девять лет и восемь месяцев заключения, а второй — семь лет. Женщина-охранник школы, которая беспрепятственно пропустила злоумышленников в здание, была признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) и приговорена к двум годам ограничения свободы.
Нападение на школу в Перми суд оценил жестко

В Кунгуре же оперативники обнаружили спрятанные студентом бомбы, а также мачете и булаву в ходе осмотра хозяйственной постройки. Булава по результатам экспертизы была признана холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В отношении студента следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Так как на момент совершения преступления злоумышленник не достиг совершеннолетия, его уголовное дело суд рассмотрел в закрытом режиме, назначив Роману шестилетний срок.

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