Мертвыми нашли двух без вести пропавших охотников в Новосибирской области

Их трупы рядом с лодкой «Сибирячка» обнаружил беспилотник военных. Погибшие отправились охотиться на Убинское озеро еще 1 ноября и исчезли. Полиция выясняет причины смерти.

Спасатели искали пропавших охотников неделю и нашли мертвыми

В субботу были найдены тела двух охотников, которые 1 ноября 2019 года около 14:00 при невыясненных обстоятельствах пропали без вести. Они отправились на озеро Убинское на охоту. Охотники использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором. Об этом 10 ноября сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Военным с помощью беспилотного летательного аппарата, удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов региональной АСС тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции

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