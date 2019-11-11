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Мертвыми нашли двух без вести пропавших охотников в Новосибирской области

09:48 11.11.2019 Фото: vk.com/assnso
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Их трупы рядом с лодкой «Сибирячка» обнаружил беспилотник военных. Погибшие отправились охотиться на Убинское озеро еще 1 ноября и исчезли. Полиция выясняет причины смерти.

Мертвыми нашли двух без вести пропавших охотников в Новосибирской области
Спасатели искали пропавших охотников неделю и нашли мертвыми

В субботу были найдены тела двух охотников, которые 1 ноября 2019 года около 14:00 при невыясненных обстоятельствах пропали без вести. Они отправились на озеро Убинское на охоту. Охотники использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором. Об этом 10 ноября сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Военным с помощью беспилотного летательного аппарата, удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов региональной АСС тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции

В случае, если вы стали очевидцем происшествия или попали в беду, обращайтесь по телефонам: 112, 237-08-94.

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