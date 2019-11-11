К 7,5 годам условно и штрафам в 400 тыс. рублей приговорил за растрату 1,3 млн рублей руководителей свалки суд Бердска

Громкий процесс об ущербе муниципальному САХ, длившийся ровно год, завершился. Софья Солопова и Сергей Оленич не могут занимать руководящие должности на госслужбе 2,5 года.

Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева) по рекомендации мэра

Сегодня, 11 ноября, судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

— Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что оба фигуранта в ходе расследования и судебного следствия не содержались под стражей. Судья зачла Софье Солоповой время нахождения под домашним арестом с 26 мая мая 2018 года по дату фактического освобождения из-под домашнего ареста день за день. Оленич по данному уголовному делу не находился под домашним арестом.

Сегодня, 11 ноября, судья Наталья Агеева оглашала приговор Солоповой и Оленичу в течение пяти часов.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала год назад — 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимые и их защита не согласны с обвинением и настаивают на оправдательном приговоре. Однако судья начала выносить обвинительный приговор. За первый час она зачитала 15 страниц своего вердикта, состоящего из 100 листов. Но адвокат Оленича Сергей Кречетов уже на этой стадии записал в свой блокнот замечания. По его словам, судья не полностью огласила показания подсудимых. Это может стать поводом для апелляционной жалобы.

Судья озвучила показания подсудимых: Солопова приняла на работу Оленича по рекомендации мэра Бердска Евгения Шестернина и по приказу первого вице-мэр Александра Тужика, чтобы навести порядок на мусорной свалке. Следствие полагает, что директор САХ вносила в табель заведомо ложные сведения о рабочем времени своего зама, который фактически работу не исполнял.

Солопова и Оленич ставят в заслугу последнего все позитивные преобразования на полигоне ТКО, получение прибыли и ликвидацию пожаров.

Однако нынешний и. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев документально доказал, что все важное на свалке происходило благодаря ему, а не Оленичу. Показания же сотрудников САХ в пользу нового заместителя Букрев объясняет приятельскими отношениями с Солоповой.

Она заявлял суду, что начисления зарплаты Оленичу происходили открыто и легально. И об этом прекрасно знала администрация города. Каждый месяц с апреля 2016 по апрель 2018 года Сергей Оленич, устроенный официально в САХ в качестве замдиректора по техническим и экономическим вопросам, получал аванс и зарплату в сумме около 60 тыс. рублей.

В суде выступал представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который считает, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты, нанеся ущерб муниципальному предприятию и городу.

Дал показания в суде и глава Бердска Евгений Шестернин. По его словам, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась. Такого же мнения придерживался Александр Тужик.

Стоит отметить, что Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Рассмотрение дела о «хищении воды» вступило в завершающую стадию.

Солопова и Оленич до сих пор не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба решилась сегодня, 11 ноября.