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К пожизненному сроку за поджог квартиры и гибель трех человек приговорил ревнивца суд Москвы

14:00 11.11.2019 Фото: pixabay.com
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В результате пожара трое детей и их отчим получили ожоги. Мама и бабушка скончались на месте происшествия, дедушка умер позднее в больнице. Так бывший муж будучи пьяным отомстил экс-супруге.

К пожизненному сроку за поджог квартиры и гибель трех человек приговорил ревнивца суд Москвы
В результате пожара трое погибли

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Виктора Бондаренко.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), и ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, д» .2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путём поджога), сообщили 10 ноября в главке СКР.

Следствием и судом установлено, что 6 февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по Новокосинской улице в городе Москве, произошло возгорание. Установлено, что в квартире проживала семья, состоящая из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим получили ожоги. Мама и бабушка скончались на месте происшествия, дедушка скончался позднее в больнице.

Следствием установлено, что в этот день в квартире находился бывший муж погибшей. В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире лиц. Дождавшись, когда все уснут, последний взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.

В ходе расследования мужчина признал вину в полном объёме.

Приговором Московского городского суда Бондаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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