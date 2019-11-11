Наркодиспансер по мировым стандартам оборудовали в Новосибирской области по нацпроекту

Лаборатория наркологического диспансера охватывает весь регион и проводит около 300 000 исследований в год. Теперь там есть не только новое оборудование, но и охрана.

Министр здравоохранения Константин Хальзов открыл обновленную лабораторию Новосибирского областного наркодиспансера

Презентация обновленной лаборатории Новосибирского областного наркологического диспансера состоялась 8 ноября – новую площадку в капитально отремонтированном здании открыл министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Лаборатория охватывает всю Новосибирскую область и проводит около 300 000 исследований в год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Открытие обновленной лаборатории – знаковое событие: на одной площадке проводится весь спектр необходимых анализов для такого серьезного направления, как профилактика наркозависимости, алкогольной зависимости. Тут сконцентрированы все возможные исследования для решения задач, стоящих перед наркологической службой Новосибирской области», – отметил Константин Хальзов.

Ключевая задача работы диспансера – повышение качества химико-токсикологических исследований по выявлению новых наркотических веществ и предотвращение наркомании. Размещение лаборатории на новой базе позволило дооснастить диспансер новым оборудованием и необходимым перечнем высокотехнологичных приборов.

Ремонт проводился в рамках мероприятий министерства здравоохранения Новосибирской области по развитию материально-технической базы наркологической службы и в соответствии с концепцией нацпроекта «Здравоохранение» (развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи). На площади около 400 кв.м. оборудованы рабочие места, установлено современное оборудование, соответствующее мировым стандартам. Для персонала предусмотрены раздевалка, бытовая комната, санитарный пропускник с душевой комнатой.

В течение 2018 года выполнялся капитальный ремонт здания на сумму более 13 млн рублей (из внебюджетных источников) и ремонт крыши здания (выделено и освоено 1,7 млн рублей бюджетных средств). В III квартале 2019 года, клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория ГБУЗ НСО «НОКНД» разместилась в отремонтированном здании на отдельно выделенной охраняемой территории.