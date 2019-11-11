Более 10 голодных белочек попали на видео в кедровой роще Бердска

Белочки привыкли, что их кормят зимой

Оперативно перебираются по деревьям белочки в кедровой роще Бердска. Они с интересом заглядывают в домики-кормушки, сооруженные волонтерами и заботливыми бердчанами, но ничего там не находят. «Курьер. Среда. Бердск» охотно покормил животных, прогуливаясь по тропе здоровья в Микрорайоне. Благодарные грызуны вильнули хвостом и снова принялись за подготовку к зиме. Ведь одной из широко известных отличительных особенностей многих белок является их способность запасать на зиму орехи. Некоторые виды белок закапывают их в землю, другие — прячут в дуплах деревьев.

Белочки в основном питаются растительностью, богатой белками, углеводами и жирами. Белки всеядны: кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелёной растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже небольших птиц, а кроме того млекопитающих и лягушек. Белки в населённых пунктах способны кормиться из птичьих кормушек, выкапывать высаженные растения в поисках семян и селиться в помещениях.

Белочки в кедровой роще на тропе здоровья в Бердске очень ждут корм, без которого они не смогут перезимовать.

Автор видео «Курьер. Среда Бердск»

