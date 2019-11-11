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Более 10 голодных белочек попали на видео в кедровой роще Бердска

12:45 11.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кормушки грызунов на тропе здоровья пусты. Без еды животные могут не пережить сибирские морозы.

Более 10 голодных белочек попали на видео в кедровой роще Бердска
Белочки привыкли, что их кормят зимой

Оперативно перебираются по деревьям белочки в кедровой роще Бердска. Они с интересом заглядывают в домики-кормушки, сооруженные волонтерами и заботливыми бердчанами, но ничего там не находят. «Курьер. Среда. Бердск» охотно покормил животных, прогуливаясь по тропе здоровья в Микрорайоне. Благодарные грызуны вильнули хвостом и снова принялись за подготовку к зиме. Ведь одной из широко известных отличительных особенностей многих белок является их способность запасать на зиму орехи. Некоторые виды белок закапывают их в землю, другие — прячут в дуплах деревьев.

Белочки в основном питаются растительностью, богатой белками, углеводами и жирами. Белки всеядны: кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелёной растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже небольших птиц, а кроме того млекопитающих и лягушек. Белки в населённых пунктах способны кормиться из птичьих кормушек, выкапывать высаженные растения в поисках семян и селиться в помещениях.

Белочки в кедровой роще на тропе здоровья в Бердске очень ждут корм, без которого они не смогут перезимовать.

Автор видео «Курьер. Среда Бердск»

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От редакции

Покормите?

Аноним, 11 ноября 2019 14:22
Где это у нас кедровая роща????
Аноним, 11 ноября 2019 14:42
Кедры где?
Гость, 11 ноября 2019 15:59
Все кедры зафотать и внести на карту. Повесить плакаты на них об ответственности за повреждение.
Аноним, 11 ноября 2019 16:01
Душещипательная статья на пустом месте , корма для белок и остальных птах еще полно .
Аноним, 11 ноября 2019 20:18
Шишек на соснах полно,кедровые они уже съели в той роще,белки не домашние животные , не говорите что они погибнут без нашей помощи.Хочу сказать кормят их в той роще как на убой,кормушки ломятся от семечек и орехов.Роща в 600-х метрах от Торгового центра,если идти от Боровой 98 в сторону дач.
YYY, 12 ноября 2019 08:15
Пока снега нет корм белки найдут и на земле. Голодать они может начнут к весне, когда съедят запасы. Но в этой роще голод белкам точно не страшен!

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