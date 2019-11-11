Выплатила расчет с компенсацией бывшим сотрудникам после задержки «Сосновка» в Бердске

В курорт-отеле открывается отделение реабилитация для больных клиники Мешалкина. На восстановление пациентов начнут принимать с начала декабря. Во время реорганизации у «Сосновки» возникли трудности, из-за которых они не могли платить людям.

В «Сосновке» открывается отделение реабилитации для сердечников клиники Мешалкина

Рассчитался с бывшими сотрудниками курорт-отель «Сосновка». Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» экс-рабочий курорт-отеля Михаил. Мужчина был уволен 1 октября, но не получил денег сразу. Как это положено по трудовому кодексу. Такая же ситуация с его женой — они оба должны были получить около 58 тысяч рублей.

Напомним, «Сосновка» задержала выплату расчет из-за временных финансовых трудностей. В Бердской здравнице основное 9-этажный корпус арендовала клиника Мешалкина. Здесь открывается отделение реабилитации и восстановления больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На момент увольнения сотрудников отель еще не получил аванс и не мог заплатить рабочим. Основная часть из них перешла работать в отделение клиники.

— Весь расчет выплатили и заплатили компенсацию, как положено по трудовому кодексу, — рассказал Михаил 5 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», отделение реабилитации для сердечников планировали принимать пациентов с начала ноября, но сроки сдвинулись. Как сообщили в приемной курорт-отеля «Сосновки» «Курьер. Среда. Бердск» отделение клиники Мешалкина начнет работу с начала декабря 2019 года.