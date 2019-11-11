Труп выпавшей с 12-го этажа девушки обнаружили возле Park Residence в Новосибирске

Тело 23-летней погибшей нашли прохожие и сообщили в полицию. Предполагают, что она выпала из окна апартаментов бизнес-центра.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

В воскресенье около 20:00 в Октябрьском районе Новосибирска прохожие заметили лежащее тело без признаков жизни, сообщили СМИ. На место ЧП выехали сотрудники полиции.

Вечером 10 ноября возле дома № 77 на улице Сакко и Ванцетти прохожие обнаружили труп девушки. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД России по Новосибирской области.

Как стало известно, в здании, возле которого обнаружили тело без признаков жизни, расположен бизнес-центр «Парк Резиденс».

«В 20:10 у дома № 77 по улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска прохожие обнаружили труп 23-летней девушки. Позже сотрудники полиции выяснили, что она находилась в помещении 1210», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На 12 этаже данного здания находятся жилые помещения, в одном из которых и находилась девушка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 сентября из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.