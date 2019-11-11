13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Труп выпавшей с 12-го этажа девушки обнаружили возле Park Residence в Новосибирске

13:00 11.11.2019 Фото: pixabay.com
1 2

Тело 23-летней погибшей нашли прохожие и сообщили в полицию. Предполагают, что она выпала из окна апартаментов бизнес-центра.

Труп выпавшей с 12 го этажа девушки обнаружили возле Park Residence в Новосибирске
Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

В воскресенье около 20:00 в Октябрьском районе Новосибирска прохожие заметили лежащее тело без признаков жизни, сообщили СМИ. На место ЧП выехали сотрудники полиции.

Вечером 10 ноября возле дома № 77 на улице Сакко и Ванцетти прохожие обнаружили труп девушки. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД России по Новосибирской области.

Как стало известно, в здании, возле которого обнаружили тело без признаков жизни, расположен бизнес-центр «Парк Резиденс».

«В 20:10 у дома № 77 по улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска прохожие обнаружили труп 23-летней девушки. Позже сотрудники полиции выяснили, что она находилась в помещении 1210», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На 12 этаже данного здания находятся жилые помещения, в одном из которых и находилась девушка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 сентября из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Несчастный случай?

Аноним, 13 ноября 2019 10:46
Надоели эти смертницы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Европа лишает россиян главной мечты о счастливой жизни за границей
16:00 13-11-2019
Европа лишает россиян главной мечты о счастливой жизни за границей
БердскБольные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска
15:52 13-11-2019
Больные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска
БердскПочему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?
15:45 13-11-2019
Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?
Два года насиловал 9 малолетних детдомовцев педофил в Челябинской области
15:30 13-11-2019
Два года насиловал 9 малолетних детдомовцев педофил в Челябинской области
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 13-11-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Смертельное ДТП: Hyundai Solaris выехал на встречку и убил водителя ВАЗа в Новосибирской области
15:15 13-11-2019
Смертельное ДТП: Hyundai Solaris выехал на встречку и убил водителя ВАЗа в Новосибирской области
БердскМагазин с алкоголем в Зеленой зоне требовал закрыть в 1985 году депутат Бердска
15:00 13-11-2019
Магазин с алкоголем в Зеленой зоне требовал закрыть в 1985 году депутат Бердска
БердскОстынут батареи в Следственном комитете и 9 многоквартирных домах Бердска 1
14:55 13-11-2019
Остынут батареи в Следственном комитете и 9 многоквартирных домах Бердска
Увеличить прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля хочет Госдума
14:45 13-11-2019
Увеличить прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля хочет Госдума
Аномальный холод надвигается на Сибирь 1
14:30 13-11-2019
Аномальный холод надвигается на Сибирь