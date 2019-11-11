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Галкин на концерте в Новосибирске: В должности Путина президент уже обогнал Брежнева

13:30 11.11.2019 Фото: pixabay.com
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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского юморист сравнил с Дракулой, которого «раз в пять лет будят», чтобы тот собрал на очередных выборах свои 6% голосов избирателей.

Галкин на концерте в Новосибирске: В должности Путина президент уже обогнал Брежнева
Галкин назвал Путина царём, а россиян — рабами

Шоумен Максим Галкин не только «взорвал» журналистское сообщество, заявив о цензуре на российском телевидении. В ходе концерта в Новосибирске, где в ироничной форме было сделано скандальное заявление, юморист ещё и достаточно едко высказался о президенте Владимире Путине, а заодно о россиянах, которые его поддерживают.

Он высмеял длинный срок, в течение которого глава государства находится у власти, заявив, что среди молодёжи есть те, кто искренне полагает, будто Путин — это название должности, а не только фамилия. Как отметил Галкин, политик «уже Брежнева обогнал», поэтому ему скучно с мировыми лидерами, которые почему-то переизбираются каждые четыре года.

Но при этом шоумен подметил, что такое для России вполне нормально, пишет «Царьград».

У нас, в принципе, народ всегда тянулся к царю. Нам никогда из этого рабства не вылезти, потому что при царе был царь, при коммунистах был генсек — тот же царь. Немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя, — заявил Галкин.

После этого он обратился к зрителям в партере с просьбой не снимать его и «не шить дело», потому что ему «ещё в Москву возвращаться». Чуть позже, впрочем, юморист объяснил это иначе — надо «города удивлять», а люди посмотрели видео в Интернете и говорят: мол, видели уже.

Ранее News.ru писал, что Галкин рассказал о цензуре на телевидении, которая не позволяет «говорить всё». Шоумен сравнил нынешнюю ситуацию с «худшими советскими временами», когда зрителям растолковывали информацию. На его заявление откликнулись ведущие российские журналисты. Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв и Артём Шейнин артиста раскритиковали, а Владимир Познер поддержал.

В ходе того же концерта Галкин высмеял и российскую системную оппозицию, подметив, что все её лидеры достались Путину «в наследство» от экс-президента Бориса Ельцина. В частности, лидера ЛДПР Владимира Жириновского юморист сравнил с Дракулой, которого «раз в пять лет будят», чтобы тот собрал на очередных выборах свои 6% голосов избирателей.

Источник: news.ru

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 11 ноября 2019 14:55
Эй, запутинцы! Чуствуете куда ветер подул? Пора переобуваться! Вон ваш авангард уже в воздухе это делает
Аноним, 11 ноября 2019 15:11
Галкин-то давно в зеркало смотрел? Там у него II половина даёт такие поводы для критики, что...

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