Осторожно, гололед: Подскользнулись и получили переломы трое жителей Бердска

Один из пациентов был госпитализирован в бердскую горбольницу.

С переломами бердчане обращаются в приемный покой хирургического корпуса

Трое пациентов с переломами обратились за прошедшие выходные в горбольницу Бердска.

Одного из них пришлось госпитализировать, сообщила на совещании чиновников 11 ноября и.о. замглавврача бердской ЦГБ Алла Швеина. Все падения были связаны с гололедом.

В городе началась активная борьба с гололедными явлениями. Структурные подразделения горадминистрации контролируют посыпку дорог как автомобильных, так и внутриквартальных, а также отслеживают, насколько безопасны подходы к подъездам многоквартирных домов.