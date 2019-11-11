11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Осторожно, гололед: Подскользнулись и получили переломы трое жителей Бердска

13:11 11.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Один из пациентов был госпитализирован в бердскую горбольницу.

Осторожно, гололед: Подскользнулись и получили переломы трое жителей Бердска
С переломами бердчане обращаются в приемный покой хирургического корпуса

Трое пациентов с переломами обратились за прошедшие выходные в горбольницу Бердска.
Одного из них пришлось госпитализировать, сообщила на совещании чиновников 11 ноября и.о. замглавврача бердской ЦГБ Алла Швеина. Все падения были связаны с гололедом.

В городе началась активная борьба с гололедными явлениями. Структурные подразделения горадминистрации контролируют посыпку дорог как автомобильных, так и внутриквартальных, а также отслеживают, насколько безопасны подходы к подъездам многоквартирных домов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас посыпали дорогу во дворе?

Аноним, 11 ноября 2019 13:34
Больше половины населения пенсионеры, город засыпан должен быть песком. А они падают Не ловкие что ли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 11-11-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Скандал в школе: сосиски голыми руками кладут работники школьной столовой на Урале
15:15 11-11-2019
Скандал в школе: сосиски голыми руками кладут работники школьной столовой на Урале
БердскК 7,5 годам условно и штрафам в 400 тыс. рублей приговорил за растрату 1,3 млн рублей руководителей свалки суд Бердска
15:04 11-11-2019
К 7,5 годам условно и штрафам в 400 тыс. рублей приговорил за растрату 1,3 млн рублей руководителей свалки суд Бердска
«Пьющие» страны: литовцы выпивают на 1,2 литра алкоголя больше россиян в год
15:00 11-11-2019
«Пьющие» страны: литовцы выпивают на 1,2 литра алкоголя больше россиян в год
БердскВзгляд на юг: Высотки в микрорайоне Раздольном и магистральная дорога по ул. Горького появятся через несколько лет в Бердске 1
14:56 11-11-2019
Взгляд на юг: Высотки в микрорайоне Раздольном и магистральная дорога по ул. Горького появятся через несколько лет в Бердске
Киев: Украина самостоятельно защитит себя от России 2
14:45 11-11-2019
Киев: Украина самостоятельно защитит себя от России
БердскИзвещать об отключении горячей воды минимум за сутки обязал подчиненных мэр Бердска
14:30 11-11-2019
Извещать об отключении горячей воды минимум за сутки обязал подчиненных мэр Бердска
БердскУбивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
14:15 11-11-2019
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
К пожизненному сроку за поджог квартиры и гибель трех человек приговорил ревнивца суд Москвы
14:00 11-11-2019
К пожизненному сроку за поджог квартиры и гибель трех человек приговорил ревнивца суд Москвы
Расчленившему тело аспирантки доценту могут переквалифицировать дело на убийство в состоянии аффекта 5
13:55 11-11-2019
Расчленившему тело аспирантки доценту могут переквалифицировать дело на убийство в состоянии аффекта