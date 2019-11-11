Извещать об отключении горячей воды минимум за сутки обязал подчиненных мэр Бердска

Евгений Шестернин пояснил, что неправильно, когда жители просыпаются и узнают о том, что нет горячей воды.

Бердчане должны быть готовы к тому, что какое-то время из крана не будет бежать горячая вода

Объявления об отключении горячей воды несвоевременно появляются на подъездах многоквартирных жилых домов в Бердске.

Объявления вывешиваются день в день, отметил на совещании чиновников 11 ноября мэр Бердска Евгений Шестернин.

-График работы у КБУ есть, они работают не спонтанно, а по графику. Система налажена. Остается только одно: нужно жителей оповещать минимум за сутки о том, что будет отключаться горячая вода в связи с техническим обслуживанием теплообменника. Когда люди не знают об этом заранее — это неправильно, — подчеркнул Евгений Шестернин.