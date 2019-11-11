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Расчленившему тело аспирантки доценту могут переквалифицировать дело на убийство в состоянии аффекта

13:55 11.11.2019 Фото: СПбГУ
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Этого добивается защита Олега Соколова в Санкт-Петербурге. Тогда ему будет грозить до трех лет лишения свободы. Глумление над трупом не может расцениваться в качестве обстоятельства убийства с особой жестокостью.

Расчленившему тело аспирантки доценту могут переквалифицировать дело на убийство в состоянии аффекта
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Адвокаты доцента истфака СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание. Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты, по данным «Фонтанки», не входит.

Как сообщили «Фонтанке» юристы, близкие к адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры», заключившей соглашение с подозреваемым, в настоящее время идет тщательное изучение образа жизни 24-летней убитой Ещенко.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью, – говорят собеседники. – Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».

Защита доцента рассчитывает на позицию пленума Верховного суда. В 1999 год он вынес постановление «О судебной практике по делам об убийстве». По 107-й, «аффективной», статье, допускается квалифицировать убийство со смягчающими обстоятельствами, в том числе ссора, ревность, месть, зависть. Чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала стрельбе в квартире Соколова, необходимо «аморальное поведение потерпевшего». Если защита доцента выберет такую тактику, то без каких-то очерняющих репутацию Ещенко обстоятельств дело не обойдется.

Статья 107 УК предусматривает исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

Если следствие останется на первоначальной версии, то пожизненный срок Соколову не грозит в том случае, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко. Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. Уничтожение или расчленение трупа, чтобы скрыть преступление, – тоже.

Основным адвокатом Олега Соколова является Александр Почуев. В комментариях СМИ он отметил, что его подзащитный находится в шоковом состоянии, сильно переживает. Слово «аффект» Почуев тоже употреблял. Вопрос «Фонтанки» о намерении добиваться переквалификации он оставил без ответа. Соколов признал сам факт убийства, но от поспешного рассказа о мотивах отказался, пользуясь 51-й статьей Конституции.

После избрания меры пресечения, намеченного на 11 ноября, Соколову назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Признание его невменяемым или отправка на применение принудительных мер медицинского характера в планы защиты не входит, уточнили собеседники «Фонтанки».

«Это поставит под сомнение ученую квалификацию Соколова и уровень образования, которое получали студенты», – предположили они.

Рано утром 9 ноября Олег Соколов был замечен на набережной Мойки за уничтожением останков своей 24-летней ученицы Анастасии Ещенко, с которой он жил. В ее окружении говорят, что Анастасия хотела расстаться с доцентом.

После убийства Соколов исключен из списков научного совета РВИО и университета во Франции. В СПбГУ о нем отзываются положительно.

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От редакции

Смягчат участь?

Аноним, 11 ноября 2019 14:16
Был бы бандит или зэк, по имени отчеству назвали бы. А тут просто какой-то учёный. Попался мужик, стрекоза жопой покрутила и драть.
Аноним, 11 ноября 2019 14:54
Был бы просто какой-то учёный - адвокатов не было. А у этого - связи.
zizou, 11 ноября 2019 14:53
«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью, – говорят собеседники. – Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».
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дада, она сама себя высекла. и юбку короткую носила. а дядя не виноват -- он же не в состоянии себя анализировать и контролировать. он же вам не собака.
Аноним, 11 ноября 2019 15:06
И аффектов было несколько? По кол-ву частей в расчленёнке. Только окунание собственного тела в ледяную воду вывело из состояния.
Аноним, 11 ноября 2019 15:16
Чем он от педофила отличается? Жил с девчонкой во внучки ему годящийся

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