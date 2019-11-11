Киев: Украина самостоятельно защитит себя от России

Россия-Украина

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

По его словам, ведомство рассматривает разные сценарии развития событий, и у государства есть отработанный ответ на агрессивные действия. Кроме того, Загороднюк отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО, которое предоставляет государству оружие, услуги и технику.

Ранее 10 ноября Загороднюк заявил, что правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.

7 ноября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия якобы планирует расшатать ситуацию в стране и «столкнуть граждан лбами», чтобы захватить власть.

Украинские политики неоднократно пугали страны вероятной «российской агрессией». Так, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Москва якобы готовится к проведению широкомасштабного нападения. При этом украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что страна обладает «опытом пятилетней войны с Россией».

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а реальным опытом Киева называла «самоуничтожение».

Источник: Известия