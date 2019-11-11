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Киев: Украина самостоятельно защитит себя от России

14:45 11.11.2019 Фото: pixabay.com
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Украинские политики неоднократно пугали страны вероятной «российской агрессией».

Киев: Украина самостоятельно защитит себя от России
Россия-Украина

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

По его словам, ведомство рассматривает разные сценарии развития событий, и у государства есть отработанный ответ на агрессивные действия. Кроме того, Загороднюк отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО, которое предоставляет государству оружие, услуги и технику.

Ранее 10 ноября Загороднюк заявил, что правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.

7 ноября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия якобы планирует расшатать ситуацию в стране и «столкнуть граждан лбами», чтобы захватить власть.

Украинские политики неоднократно пугали страны вероятной «российской агрессией». Так, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Москва якобы готовится к проведению широкомасштабного нападения. При этом украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что страна обладает «опытом пятилетней войны с Россией».

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а реальным опытом Киева называла «самоуничтожение».

Источник: Известия

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От редакции

Кто-то собирается нападать на Украину?

Аноним, 11 ноября 2019 15:01
НВР: да кому она нужна то чтобы нападать?
А лучшая защита: юмор! Вон и президента под стать избрали.
Будут смешать чтобы агрессор от смеха загибался и тогда наступление сорвется!
a.danilov, 11 ноября 2019 15:03
Про юмор, вспомнилось: -Не понимаю, почему считается, что если Путин вместо ответа на вопрос рассказал анекдот, то он ответил? ©

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