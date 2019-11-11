Взгляд на юг: Высотки в микрорайоне Раздольном и магистральная дорога по ул. Горького появятся через несколько лет в Бердске

Конкурсный управляющий продает земли Раздольного с молотка. Но новый собственник участка сможет построить на нем только многоэтажный жилой дом. По ул. Горького есть неосвоенные земли, предусмотренные под индивидуальное жилое строительство. Изменения в городе неизбежны.

Сегодня площадь Горько выглядит так

7 ноября на сессии Совета депутатов Бердска большинством голосов был принят генеральный план Бердска. На заседании присутствовали 30 депутатов. Из них 26 проголосовали «за» и 2 «против». Еще двое воздержались.

Генеральный план — это важный документ для развития любого населенного пункта, предусматривающий то, как будет выглядеть город в ближайшем будущем. Новый генплан Бердска предусматривает перспективную застройку, строительство новых дорог, создание инфраструктуры для комфортной среды обитания бердчан.

Бердский генеральный план на стадии обсуждения вызывал споры — горожане вносили свои предложения, не согласившись с некоторыми постулатами документа, в части о сносе частного сектора в центре Бердска. Но это было предусмотрено еще в предыдущем генплане, принятом в 2006 году. С тех пор многое изменилось. Во-первых, город существенно прирос в численности населения, получив статус крупного. Во-вторых, появились новые технологии и нормативы градостроительства.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства администрации Бердска Федор Каравайцев рассказал, как будет меняться Бердск в ближайшие годы.

Взгляд на юг

Территория Бердска ограничена водной акваторией, а также городскими лесами. Единственное развитие города нацелено на южное направление, уверена власть Бердска. Предусмотрено и развитие микрорайона Раздольного.

— Так как данная территория долгое время не осваивалась, то в данном генеральном плане мы предусмотрели освоение территории под многоэтажную жилую застройку с объектами социального назначения. Для этого должны быть реализованы три постулата градостроительства: коммунальная, транспортная и социальная инфраструктуры. Учитывая развитие города, то сегодня имеет место быть одна из проблем — это транспортное развитие. Необходимо строительство новых дорог. Если мы понимаем, что город развивается в южном направлении, то появляется необходимость строительства улицы Горького, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Каравайцев.

Предполагается строительство дороги от трассы Р-256 прямой стрелой по улице Горького до микрорайона Раздольного. Таким образом Бердск будет закольцован дорогой по ул. Горького и ул. Красной Сибири.

— Мы закольцовываем движение. За счет этого разгрузится южная часть от пробок. Здесь основной задачей станет и спрямить ул. Красную Сибирь от ул. Ленина. Так как она имеет магистральное значение, то она не может иметь поворотов под прямым углом. В новом генеральном плане мы предусмотрели спрямление улицы вдоль ТЦ «Астор». Но мы прекрасно понимаем, что любое строительство и развитие города не может быть без наличия коммунальной инфраструктуры. Посадить на выгребную яму 9-этажку или детский сад мы не можем. В связи с этим при проектировании ул. Горького будет закладываться инженерный коридор: определено полотно дороги, необходимые тротуары, зеленая зона. Эти коридоры позволят довести в южную часть города водоотведение, водоснабжение, электроэнергию, — сообщил Каравайцев.

После того как в южной части города появится коммунальная инфраструктура, начнется строительство дороги. В перспективе в Бердске появятся две хорошие широкие дороги, которые позволят добираться до центра города и трассы Р-256 за 7 минут. Стоит отметить, что сегодня на дорогу из микрорайона Раздольного или Белокаменного приходится тратить порядка 25 минут на личном автомобиле. На общественном транспорте этот путь может составить 40 минут.

— Рано или поздно мы придем к тому, что соединим ул. Горького и трассу Р-256 с микрорайоном Раздольным. Тогда в городе будет три магистральные дороги — ул. Первомайская, ул. Красной Сибири и ул. Горького. Учитывая все эти факторы, мы получим гармоничное развитие города. Так как синхронно будут строиться дороги, коммунальные сети и объекты социального назначения, — уверен Федор Васильевич.

Эти мечты реальны, но не в скорой перспективе. Так как в соответствии с градостроительным кодексом существует определение — комплексное развитие территории. Власть Бердска определит конкретную территорию города под комплексное развитие. После того как это произойдет, начнется разработка документации по планировке территории и проекта межевания. Здесь уже станет понятно, где когда-нибудь вырастет школа, а где — многоэтажный дом.

— Мы прекрасно понимаем, что развитие Бердска возможно только в южном направлении. Необходимо грамотно подойти к той территории, которая у нас определенна под перспективное развитие. Генплан утвержден, микрорайон Раздольный попадает под комплексное развитие. Теоретически, уже через несколько лет Раздольный начнет развиваться хорошими темпами, — предположил Федор Каравайцев.

Прямая стрела ул. Горького

Немалые споры вызывало проектное решение в отношении улицы Горького. По задумке площадь Горького должна превратится в магистральную дорогу. Но для этого владельцам частного сектора, дома которых пролегают вдоль будущей дороги, придется сменить место жительства.

— Проект планировки покажет, каким образом будет проходить дорога, какова будет ее ширина, под каким углом она будет идти. Когда мы проработаем эти вопросы, будем понимать, в каком месте будет необходимо расширить дорогу,- заверил Каравайцев.

По словам чиновника, в Бердске в районе ул. Горького есть территория, которая предусмотрена под индивидуальное жилищное строительство. Она находится в километре от нынешнего частного сектора улицы Горького. Каравайцев подчеркнул — сноса не будет. Вопросы о выкупе недвижимости регулирует законодательство на основе экспертной оценки:

— Решения по ул. Горького были определены еще в прошлом генплане. Но как мы видим уже практически на 2020 год, эта задача не выполнена. Есть более глобальные цели, которые необходимо реализовать. Важно понимать — город не может утверждать концепцию развития Бердска без таковой перспективы. Право на личную собственность закреплено законами и конституцией. Страх людей понятен, но боятся нечего — никто никого выгонять или сносить не будет. Все будет решатся в рамка закона.

Стоит отметить, что на данный момент застройщик микрорайона Раздольного находится на стадии банкротства. Обещанный город-сад не получился. А тем временем конкурсный управляющий распродает земли Раздольного с молотка, буквально разрезая ее на кусочки. Однако развитие Раздольного определено 7 ноября.

— Информацией по данной ситуации владеем — все земельные участки находятся на продажи конкурсного управляющего. Но развитие земли Раздольного определено генпланом. Не важно, кто будет владеть землей, на ней возможно строительство только многоэтажных жилых домов. Учитывая темпы развития города, в скором времени мы придем к освоению данной территории, — уверен Федор Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», снос частного сектора возможен вдоль ул. Горького и прилегающих (всего в зону попадают порядка 600 частных домов), в Северном микрорайоне (это своеобразный фасад Бердска со стороны Бердского залива, на северном въезде в город), в квартале, ограниченном улицами Рогачева, Красная Сибирь, Павлова и Новая, а также на территории бывшего Бердского санатория, на ул. Новосибирской в Новом поселке и в Речкуновке вдоль железной дороги (здесь наметили построить объекты делового назначения и выделить землю под пожарную часть).

Некоторые пункты генплана сегодня кажутся сказочными и невыполнимыми, вызывают скепсис. Но к ним нужно стремиться, чтобы не было стагнации в развитии города. Все, что не удастся исполнить, прежде всего из-за отсутствия средств на воплощение, плавно перетечет в новый генеральный план. Он будет рассчитан до 2065 года.