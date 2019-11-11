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Продлили маршрут автобуса №8 до нового детсада в микрорайоне Южном Бердска

16:15 11.11.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Муниципальным транспортом удобно пользоваться как родителям из Белокаменного микрорайона, так и проживающим в центре.

Продлили маршрут автобуса №8 до нового детсада в микрорайоне Южном Бердска
Теперь автобус №8 следует из Северного микрорайона до детсада «Дельфин» в Южном

Продлили маршрут автобуса №8 до нового детсада «Дельфин» в микрорайоне Южном Бердска.

Маршрут был изменен в день открытия нового детсада, 6 ноября, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Автобус №8 останавливается на разворотной площадке рядом с детсадом. Муниципальным транспортом удобно пользоваться как мамам с детьми из Белокаменного микрорайона, так и родителям с ребятишками, проживающим в центре, отметила Надежда Валерьевна.

На совещании чиновников 11 ноября мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил Надежду Нятину за оперативную работу. Он рассказал, что в утренний объезд города общался с родителями воспитанников детсада «Дельфин», и те уверили, что очень удобно, что автобус №8 доезжает до детсада.

— Спасибо, что оперативно сработали вместе с управлением образования, — обратился к Нятиной мэр.

Начальник управления Жанна Тузова отметила, что открытие детсада в микрорайоне Южном стало знаковым событием для города.

В целом строительство детсада финансировалось из разных источников. Всего было потрачено 280 млн 488 тыс. рублей. 218 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 58,9 млн рублей из областного бюджета, 3,5 млн рублей из местного бюджета.

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От редакции

Вы пользуетесь муниципальным транспортом?

ТАТА, 11 ноября 2019 18:35
ну хоть бы одного вышедшего из автобуса возле дет.сада увидеть.Автобус подъезжает,разворочивается и едет в обратном направлении.Схему движения можно?
Аноним, 11 ноября 2019 19:21
НВР:
Все хорошо, но только носятся они далеко за 40 км/ч.
Аноним, 11 ноября 2019 20:11
вообще то в Бердске много где можно 60.
Ну и помните же что нет наказания если превысить на 19 км/ч - вот и пользуются

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