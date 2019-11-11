Продлили маршрут автобуса №8 до нового детсада в микрорайоне Южном Бердска

Муниципальным транспортом удобно пользоваться как родителям из Белокаменного микрорайона, так и проживающим в центре.

Теперь автобус №8 следует из Северного микрорайона до детсада «Дельфин» в Южном

Продлили маршрут автобуса №8 до нового детсада «Дельфин» в микрорайоне Южном Бердска.

Маршрут был изменен в день открытия нового детсада, 6 ноября, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Автобус №8 останавливается на разворотной площадке рядом с детсадом. Муниципальным транспортом удобно пользоваться как мамам с детьми из Белокаменного микрорайона, так и родителям с ребятишками, проживающим в центре, отметила Надежда Валерьевна.

На совещании чиновников 11 ноября мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил Надежду Нятину за оперативную работу. Он рассказал, что в утренний объезд города общался с родителями воспитанников детсада «Дельфин», и те уверили, что очень удобно, что автобус №8 доезжает до детсада.

— Спасибо, что оперативно сработали вместе с управлением образования, — обратился к Нятиной мэр.

Начальник управления Жанна Тузова отметила, что открытие детсада в микрорайоне Южном стало знаковым событием для города.

В целом строительство детсада финансировалось из разных источников. Всего было потрачено 280 млн 488 тыс. рублей. 218 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 58,9 млн рублей из областного бюджета, 3,5 млн рублей из местного бюджета.