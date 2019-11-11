Погибли выпавшие из окна 9-месячная девочка и ее мать в Москве. 6-летний сын живой

Следователи устанавливают родственников погибших и допрашивают очевидцев. Выживший мальчик находится в реанимации. СК возбудил уголовное дело.

Люди часто падают из окон

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту падения женщины с двумя детьми из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы 11 ноября. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказала Иванова.

По предварительным данным, в понедельник утром возле жилого дома номер 6 по улице Чичерина из окна квартиры выпали женщина и двое детей. Один из детей — шестилетний мальчик — выжил. Сейчас ему оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают родственников погибших, допрашивают очевидцев.

По сообщениям СМИ, накануне женщина вызывала скорую помощь детям.