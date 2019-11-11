Бизнес на AMAZON



Самый большой мировой онлайн-ритейлер AMAZON предлагает выгодные условия для ведения бизнеса. На торговой онлайн-площадке ежедневно отправляется более 3 миллионов розничных заказов в 185 стран мира. Сумма среднего чека находится в диапазоне 80-400$ за один заказ. Услуги заказа товаров или их производства для AMAZON предлагаются специализированными к компаниями. Более подробно познакомиться с одним из предложений можно вот здесь.

Особенности площадки



Запущена известная и популярная торговая площадка AMAZON была в 1994 г. Изначально на ней продавались исключительно книги. Но в скором времени компания начала привлекать продавцов из других сфер.Сегодня на сайте для посетителей доступно более 34 категорий товаров при этом особенностью ресурсы является особый процесс продажи. Здесь товары могут реализовываться от самых различных компаний или частных предпринимателей. Именно поэтому в процессе поиска можно найти один и тот же товар или продукция по разным ценам. Также могут отличаться и условия доставки.Но в любом случае Amazon предлагает новые и вторичные товары по доступной цене и с хорошей скидкой. Это главный принцип работы торговой площадки. Цены на Amazon значительно ниже, при этом покупателям предлагается исключительно оригинальная продукция высокого качества. Кроме того повышает удобство использования ресурса то, что на сайте можно найти множество рейтингов по различным параметрам. Также полезными являются отзывы покупателей. Они реальные, поэтому заслуживают доверия. Это связано с тем, что отзыв может оставить только пользователь, который оплатил товар и получил посылку. При этом на сайте внедрен надежный алгоритм, блокирующий попытки недобросовестных продавцов «накрутить» отзывы и оценки. Такой грамотный подход позволяет правильно и быстро определиться с выбором товаров или продукции.В Amazon предусмотрена упрощенная система оплаты. Использовать для этого можно любую банковскую карту. Компания гарантирует защиту клиентов от мошенничества. Платежи осуществляются по зашифрованному соединению. Все платежные данные и адреса хранятся на закрытых облачных серверах, поэтому вероятность случайного их распространения полностью исключается. Кроме того работает отработанный и налаженный механизм для возврата товаров в случае необходимости. Это исключает большие потери времени.Наиболее развитой категории на amazon является одежда. Она представлена в огромном разнообразии. Именно здесь можно выбрать изделия из последних коллекций мировых брендов. Также в онлайн-магазине в огромном разнообразии представлены различные товары для женской аудитории. Это косметика, кухонные и постельные принадлежности, различные полезные товары для мам и детей. Еще одним востребованным разделом среди посетителей сайта является электроника. Здесь имеется возможность приобрести новинку, которая еще не появилась на рынках некоторых стран.