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Особенности работы СММ специалистов

16:20 11.11.2019
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SMM специалист занимается популяризацией бренда, компании в социальных сетях.

Особенности работы СММ специалистов
SMM продвижение – это востребованная услуга. В переводе с английского аббревиатура переводится “social media marketing”. Перевести это понятие как “маркетинг в социальных сетях”. Сегодня социальные сети являются эффективным инструментом. Благодаря им можно охватить большое количество людей, а значить выделить потенциальных клиентов.
Сегодня SMM сфера постоянно развивается. В различных городах открываются SMM агентства. В них работают высококвалифицированные специалисты. В одном крупном московском SMM агентстве работает Радионова Светлана Геннадьевна. Она обладает всеми необходимыми знаниями и имеет опыт, что позволяет ей возглавлять отдел в SMM-агентстве.

Этапы работы
SMM специалист — это творческая профессия. Освоить ее могут люди, которые от природы обладают аналитическим умом и творческими способностями. На первом этапе всегда разрабатывается smm стратегия. Другими словами создается план продвижения. В процессе этого проводятся подготовительные работы. Они предусматривают сбор информация по сфере, к которой относится продвигаемый продукт. Обязательно определяются конкуренты и выявляются сильные и слабые стороны. После этого осуществляется подбор социальной сети для продвижения бренда, компании или конкретного человека.
После этого начинается рабочий этап. В процессе его создается и наполняется страница. SMM специалист проводит различные мероприятия с целью активизации в выбранной соцсети. Он занимается наполнением сообщества от имени заказчика. Эта работа может выполняться им как самостоятельно, так и с помощью подрядчиков. К примеру, могут привлекаться копирайтеры, дизайнеры или фотографы. Кроме того на данном этапе активно осуществляется общение с подписчиками и выполняется модерация комментариев.
На следующем этапе проводится анализ результатов продвижения и оценка проведенной работы на базе статистических данных. Для этого могут задаваться различные параметры. К примеру, может оцениваться показатель узнаваемости бренда в соцсетях или увеличения посетителей на странице. Этот этап считается ключевым, так как подтверждает эффективность проведенных мероприятий.

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