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Натяжные потолки

16:30 11.11.2019
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Натяжные потолки занимают лидирующие позиции среди множества видов потолочной отделки.

Натяжные потолки
Натяжные потолки — это тонкая ткань или пленка. Она натягивается на каркас, который фиксируется по периметру потолочной поверхности. Натяжные потолки в Санкт-Петербурге представлены в огромном разнообразии. Благодаря этому удается при создании интерьеров помещений решать любые дизайнерские задачи.
Помимо эстетической привлекательности натяжные потолки являются практичным видом отделки потолочной поверхности. С их помощью легко  можно скрыть различные дефекты и изъяны. Кроме того в процессе эксплуатации они сохраняют привлекательный внешний вид длительное время, а уход за ними абсолютно несложный.

Монтаж натяжных потолков также отличается простотой, что гарантирует высокую скорость установки. При этом исключены какие-либо грязные работы. Изначально по периметру помещения фиксируется пластиковый и алюминиевый багет. После этого с применением специальной технологии в него устанавливается полотно натяжного потолка. Важно соблюдать аккуратность, ведь неловким движением можно пробить сквозное отверстие.
Сегодня натяжные потолки изготавливаются в разных фактурах и оттенках. Поэтому подобрать подходящий вариант под определенный дизайн интерьера абсолютно несложно. Материал производится в виде рулонов. Его стандартная ширина находится в диапазоне 1,3-5,1м. Это позволяет создавать бесшовные потолки. Благодаря этому можно полностью защититься от протекания с верхних этажей.
Натяжные потолки без проблем устанавливаются в комнатах самой разнообразной конфигурации. Имеется возможность устанавливать их в разных плоскостях, спроектировав плавные или резкие переходы. Многоуровневые натяжные потолки великолепно смотрятся, если используется материал в различных цветовых оттенках.
С натяжными потолками могут использоваться любые осветительные приборы, но при этом имеется ограничение по мощности. При этом осветительные приборы фиксируются на базовом потолке, в натяжном потолке делается соответствующие отверстия, которые заклеиваются по периметру термостойким материалом, гарантирующим герметичность.

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