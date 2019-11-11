Сажала на цепь 11-летнюю падчерицу и получила условный срок жительница Приморья

Свои действия фигурантка объясняла тем, что девочка имеет признаки социализированного расстройства поведения, уходит из дома и крадет. Суд признал мачеху виновной.

Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок

Жительница Приморья осуждена на 3 года условно за то, что приковывала на ночь свою 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не уходила из дома, сообщает прокуратура края.

«Фигурантка воспитывала с малолетнего возраста ребенка своего супруга. В марте 2018 года она неоднократно пристегивала одиннадцатилетнюю падчерицу за ногу заранее приобретенной металлической цепью и замком к кровати на ночь с целью недопущения уходов последней из дома. Тем самым осужденная лишала несовершеннолетнего ребенка возможности передвигаться», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, свои действия фигурантка объясняла тем, что девочка имеет признаки социализированного расстройства поведения, уходит из дома и крадет.

Суд признал женщину виновной по статье «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«Суд назначил ей за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», — отмечает прокуратура.

Источник: РИА Новости