Досрочный ремонт дорог и благоустройство дворов по нацпроектам получат дополнительные деньги в Новосибирской области

На дороги добавят 732,3 млн рублей, в том числе Бердска. По мероприятиям регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предлагается перенаправить 99,7 млн.

Новая дорога в Южном

Правительством Новосибирской области рассмотрен вопрос увеличения финансирования региональных проектов «Дорожная сеть (Новосибирской области)» и «Формирование комфортной городской среды», которые являются важной составляющей национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» (в части благоустройства).

Соответствующий проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был рассмотрен 11 ноября на заседании Правительства Новосибирской области, прошедшем 11 ноября под председательством Губернатора Андрея Травникова. Об этом сообщили сегодня, 11 ноября, в пресс-службе регионального правительства.

Представляя проект закона, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко подчеркнул, что изменения вносятся с целью достижения лучших показателей по двум региональным проектам: «Дорожная сеть (Новосибирская область)» и «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, Виталий Голубенко акцентировал внимание на том, что региональные проекты являются важной составляющей национальных проектов, которые прорабатывались вплоть до конкретных целевых показателей совместно с федеральными проектными комитетами при Правительстве Российской Федерации.

В соответствии с решением проектного комитета Правительством РФ принято решение о распределении в 2019 году Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 731,3 млн рублей.

Дополнительные целевые федеральные дорожные трансферты направлены на решение ряда тактически важных задач. В их числе ускорение финансирования строительства и реконструкции автодорог к будущей новой «Многофункциональной ледовой арене», дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке «Новосибирск – Ярково», муниципальных автомобильных дорог. Также – ускорение финансирования объектов в Колыванском, Кочковском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Новосибирском, Сузунском, Тогучинском районах, городе Бердске и немуниципальных областных дорог, где работы выполняются с опережением производственного графика.

По мероприятиям регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предлагается перенаправить 99,7 млн рублей на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Виталий Голубенко подчеркнул, что изменение и увеличение ассигнований упомянутых двух региональных проектов по сути в конце финансового года не несет рисков неиспользования бюджетных средств, так как средства планируется направить на оплату досрочно выполняемых работ по уже заключенным контрактам.

По результатам внесенных изменений общие параметры областного бюджета на 2019 год составят по объему доходов 162,1 млрд рублей, по объему расходов 172,9 млрд рублей, дефицит – 10,8 млрд рублей.

На законопроект было получено положительное заключение Министерства финансов РФ. Члены Правительства одобрили представленный документ. Губернатор Андрей Травников предложил внести проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.