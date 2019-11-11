Зарезал родственника, бросил труп в погреб и поджег дом задержанный по подозрению в убийстве в Бердске

Труп 42-летнего хозяина дома нашли после тушения пожара в Искитиме. По версии следствия, его убили во время празднования дня рождения.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в Бердске

Полицейские раскрыли убийство жителя Искитима, сообщили сегодня, 11 ноября, в управлении МВД по Новосибирской области. Оперативники задержали подозреваемого в Бердске – 27-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в ночь на 8 ноября в Искитиме в доме, расположенном на улице Джамбула, 42-летний хозяин отмечал день рождения в компании родственников и знакомых, среди которых был подозреваемый. Когда гости разошлись, между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ножевых ранений хозяину дома, от которых потерпевший скончался на месте. После этого с целью сокрытия преступления фигурант сбросил труп в погреб, находящийся под домом, а затем поджог дом и скрылся с места преступления.

Также стало известно, что фигурант еще до совершения убийства находился в розыске по подозрению в кражах автомобильных аккумуляторов и скрывался от полиции по разным адресам. Поэтому для установления его местонахождения и задержания правоохранителям пришлось проделать значительный объем работы и провести большое количество оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигурант дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследованием преступления занимаются сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

В ходе локализации пожара сотрудниками МЧС был обнаружен потерпевший с телесными повреждениями.

При производстве совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и произвели его задержание. По версии СК, погибший и подозреваемый являются родственниками.

-В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР.