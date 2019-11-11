Начался ледостав на водоёмах Бердска
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Начался ледостав на водоёмах Бердска

5:54:1411/11/2019
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Ходить по ещё очень тонкому льду, предупреждают МЧС, смертельно опасно.

В минувшие выходные дни, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, температура воздуха сменилась на минусовую, и Бердь стала покрываться тонкой корочкой льда. Возможно, что к выходным, предположил Олег Святославович, на водоём уже потянутся первые рыбаки.

— Постарайтесь воздержаться от выхода на лёд и дождаться более крепкой поверхности водоёма, — обратился сотрудник регионального МЧС к любителям зимней рыбалки. – Не забывайте про собственную безопасность и элементарные правила поведения в таких ситуациях.

В бердском спасотряде, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, всё готово для работы в предстоящий зимний сезон.

— Пока ещё есть открытая вода, на дежурстве у нас стоят плавсредства, — уточнил Козин. – Но как только произойдёт ледостав, то мы выставим судно на воздушной подушке «Арго» и аэролодку «Пиранья».

Практически каждый год в Новосибирской области гибнут люди, которые отважились выйти на едва образовавшийся лёд на водоёме. Сотрудники регионального МЧС рассказали о признаках неокрепшего льда:

— Цвет льда молочно-мутный или серый, структура пористая. Такой лёд проваливается без предупреждающего потрескивания.

— Лёд, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова.

— Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий.

— В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения.

— Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лёд легко проламывается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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