Начался ледостав на водоёмах Бердска

Ходить по ещё очень тонкому льду, предупреждают МЧС, смертельно опасно. В минувшие выходные дни, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, температура воздуха сменилась на минусовую, и Бердь стала покрываться тонкой корочкой льда. Возможно, что к выходным, предположил Олег Святославович, на водоём уже потянутся первые рыбаки. — Постарайтесь воздержаться от выхода на лёд и дождаться более крепкой поверхности водоёма, — обратился сотрудник регионального МЧС к любителям зимней рыбалки. – Не забывайте про собственную безопасность и элементарные правила поведения в таких ситуациях. В бердском спасотряде, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, всё готово для работы в предстоящий зимний сезон. — Пока ещё есть открытая вода, на дежурстве у нас стоят плавсредства, — уточнил Козин. – Но как только произойдёт ледостав, то мы выставим судно на воздушной подушке «Арго» и аэролодку «Пиранья». Практически каждый год в Новосибирской области гибнут люди, которые отважились выйти на едва образовавшийся лёд на водоёме. Сотрудники регионального МЧС рассказали о признаках неокрепшего льда: — Цвет льда молочно-мутный или серый, структура пористая. Такой лёд проваливается без предупреждающего потрескивания. — Лёд, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова. — Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий. — В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения. — Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лёд легко проламывается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Александра Бурковская, фото автора
Ходить по ещё очень тонкому льду, предупреждают МЧС, смертельно опасно.
В минувшие выходные дни, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, температура воздуха сменилась на минусовую, и Бердь стала покрываться тонкой корочкой льда. Возможно, что к выходным, предположил Олег Святославович, на водоём уже потянутся первые рыбаки.
— Постарайтесь воздержаться от выхода на лёд и дождаться более крепкой поверхности водоёма, — обратился сотрудник регионального МЧС к любителям зимней рыбалки. – Не забывайте про собственную безопасность и элементарные правила поведения в таких ситуациях.
В бердском спасотряде, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, всё готово для работы в предстоящий зимний сезон.
— Пока ещё есть открытая вода, на дежурстве у нас стоят плавсредства, — уточнил Козин. – Но как только произойдёт ледостав, то мы выставим судно на воздушной подушке «Арго» и аэролодку «Пиранья».
Практически каждый год в Новосибирской области гибнут люди, которые отважились выйти на едва образовавшийся лёд на водоёме. Сотрудники регионального МЧС рассказали о признаках неокрепшего льда:
— Цвет льда молочно-мутный или серый, структура пористая. Такой лёд проваливается без предупреждающего потрескивания.
— Лёд, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова.
— Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий.
— В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения.
— Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лёд легко проламывается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.
Александра Бурковская, фото автора