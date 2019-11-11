Путин о космодроме Восточный: воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!

Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

Президент потребовал «наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок» в сфере ОПК

Порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере, Путин отметил, что он неоднократно высказывал аналогичные требования и применительно к другим крупным проектам, в том числе — строительству космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что, в свою очередь, в сфере диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе «все будет выстроено должным образом». «Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента», — сказал Путин, потребовав «наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок» в сфере ОПК.

Космодром Восточный в Амурской области — первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.

Источник: ТАСС