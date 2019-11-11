27-летний бердчанин убил родственника в день его рождения и подпалил дом
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27-летний бердчанин убил родственника в день его рождения и подпалил дом

8:21:2811/11/2019
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Во время тушения пожара в доме по улице Джамбула в Искитиме 8 ноября было обнаружено тело 43-летнего хозяина с телесными повреждениями. 

По данному факту в следственном отделе следственного комитета России по Искитимскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство).

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и отдела МВД России по городу Бердску установили и задержали в городе Бердске подозреваемого в совершении убийства – 27-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Предварительно установлено, — рассказывают следователи, — что в ночь с 6 на 7 ноября компания праздновала день рождения хозяина в доме по улице Джамбула в городе Искитим. После застолья виновник торжества, 43-летний житель Искитима, остался в жилище со своим 27-летним родственником. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены ножевые ранения в разные части тела.

Через непродолжительное время он скончался на месте происшествия. Подозреваемый спрятал тело в погребе, а сам остался в его доме. Ранним утром 8 ноября фигурант по уголовному делу с целью сокрытия всех следов преступления совершил поджог дома и скрылся с места происшествия.

— Также стало известно, что 27-летний житель Бердска ещё до совершения убийства родственника находился в розыске по подозрению в кражах автомобильных аккумуляторов и скрывался от полиции по разным адресам. Для установления его местонахождения и задержания правоохранителям пришлось проделать значительный объём работы и провести большое количество оперативно-розыскных мероприятий, — уточняют в МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время из сообщений МВД и следователей известно, что бердчанин, обвиняемый в убийстве своего родственника, дал признательные показания и по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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