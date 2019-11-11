Доцент-Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде

Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. В квартире доцента нашли части тела жертвы, тело которой расчленил пилой.

Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко

11 ноября преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов, задержанный за убийство своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, заплакал в суде. Так Соколов отреагировал на вопрос о том, сожалеет ли он об убийстве девушки, пишет РЕН ТВ.

Ранее адвокат Соколова заявил, что преподаватель не будет просить для себя смягченной меры пресечения. Историк признал вину в убийстве.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в признательных показаниях рассказал, что четыре раза выстрелил из обреза в аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.



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«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — зачитали на суде признательные показания Соколова.Ученому уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщил ранее в суде следователь.По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.