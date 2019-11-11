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Доцент-Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде

20:36 11.11.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. В квартире доцента нашли части тела жертвы, тело которой расчленил пилой.

Доцент Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко

11 ноября преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов, задержанный за убийство своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, заплакал в суде. Так Соколов отреагировал на вопрос о том, сожалеет ли он об убийстве девушки, пишет РЕН ТВ.

Ранее адвокат Соколова заявил, что преподаватель не будет просить для себя смягченной меры пресечения. Историк признал вину в убийстве.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в признательных показаниях рассказал, что четыре раза выстрелил из обреза в аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.

«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — зачитали на суде признательные показания Соколова.
Ученому уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщил ранее в суде следователь.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.

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